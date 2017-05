Aniversário Silene

Silene

Previous

Next De bem com a vida, Emilia Severino e Roberta Alabarce na festa surpresa em comemoração ao aniversário desta colunista. (Foto: Elton Ishikawa)

Márcia Siqueira, Maria Odete Furtado e Lela Brandão dividem o simpático clique. (foto: Elton Ishikawa)

Marly Mello e Beth Cupello entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Cristiane Rizardi e Carmem Baldarena pelo terraço do Restaurante Carmela. (Foto: Elton Ishikawa)

Ozanira Mourão dos Santos, Cláudia e Odinéia Zappile também presentes ao descontraído encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, as amigas de longa data Neide Fernandes Arbex, Isabelle Salloun Pereira e Olga Santos. (Foto: Elton Ishikawa)

Em Ritmo de Festa

Empreendedores de sucesso, Penha, Osmar e Aline Cardoso e Leonardo Silva Santos em ritmo de festa comemorando a inauguração da nova big loja da Rede Tranzação, instalada na Rua Paulo Frontin com entrada também pela Rua Flaviano de Melo. Mais uma iniciativa da rede, que está recheada de novidades para a nova estação.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Ozanira Mourão dos Santos que está comemorando mais um ano de vida nesta terça-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Exposição

Continua aberta, até amanhã, no SESI Mogi das Cruzes, na Rua Valmet, 171, em Brás Cubas, a exposição Gigante das Águas, que retrata a cultura ribeirinha por meio de fotos. A mostra, que faz parte do projeto Exposições Itinerantes do SESI-SP, reúne trabalhos do fotógrafo André Dib, realizados no Rio Solimões, pode ser conferida gratuitamente das 8 às 20 horas.

Casa Cor

Será aberta nesta terça-feira, a 31ª Casa Cor, a maior mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas, que poderá ser visitada até o dia 23 julho, no Jockey Club de São Paulo, na Avenida Lineu de Paula Machado, 1173, Cidade Jardim, em São Paulo. Com a campanha “Foco no Essencial”, a edição deste ano contará também com a Casa do Chef e a Casa Sustentável, além dos ambientes de renomados profissionais do segmento como Alex Hanazaki, David Bastos, Marina Linhares, Leo Shehtman, Paola Ribeiro, René Fernandes, Yamagata Arquitetura, Triplex Arquitetura, Marlon Gama e Lidia Maciel, estarão apresentando seus trabalhos.

Nats 23

Ana Virginia Aparecida Fonseca, Karime Nassri, Paulo Roberto de Oliveira, Neuza Miyaki, Leonide Kozma Junior, Francisco Averaldo Neto, Solange Maria Costa Braga, Ozanira Mourão dos Santos, Eddy Steiner Leite, Hidek Kuroda