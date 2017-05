Aniversário Silene II

Silene

As manas, Carmem Namura Alves dos Anjos e Maria Inês Namura Macari em dose dupla de bem viver, pelo terraço do Carmela. (foto: Elton Ishikawa)

Iara Miragaia Ribeiro e Penha Cardoso clicadas na comemoração do aniversário desta colunista. (Foto: Elton Ishikawa)

Cidinha Menichelli, Patrícia Nakashima e Mara Camargo também em ritmo de festa. (Foto: Elton Ishikawa)

Célia Aparecida Miletti Mubarak Cury e Izilda Sanchez Palência entre as presenças da noite. (foto: Elton Ishikawa)

José Antonio e Joana Ferreira prestigiaram a reunião festiva comemorativa do Dia das Mães do Rotary Club de Mogi das Cruzes-Oeste. (Foto: Elton Ishikawa)

O presidente eleito para o ano rotário 2017/2018 do Mogi-Oeste, Carlos Nomura, com a mulher Lúcia, a filha Letícia e o genro e Zeca Tharp. (foto: Elton Ishikawa)

Wine Dinner

O Bottega 3, na Praça Norival Tavares, marcou para a noite de hoje, o seu 9º Wine Dinner, que acontece a partir das 20 horas, apresentando rótulos de vinhos selecionados da Importadora Zahil. Convites pelo fone 2378-1744.

Participação

Débora e Carlos Lapique participam com estande da sua marca Léffence Fragrances, da FCE Cosmetique, o primeiro evento do setor cosmético no calendário latino americano, que vem sendo realizada no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, em São Paulo. Considerada a principal plataforma de negócios do mercado, a feira, que reúne todos os setores de produção de cosméticos, prossegue até amanhã, no horário das 13 às 20 horas, com tendências e lançamentos que foram apresentados recentemente na Europa.

Parabéns

Os cumprimentos de hoje seguem para Margareth Máximo Ribeiro, que está comemorando idade nova nesta quarta-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Hit do Momento

O hit do momento são as peças que lembram paraquedas. Volumosas na medida certa, feitas de náilon ou tecido levíssimo são arrematadas por fios que marcam a cintura. Com leve ar street, casacos e outros itens podem ser combinados com acessórios como cintos para um visual mais sofisticado. Para as produções mais finas, peças mais curtas e tecidos metalizados são a pedida certa. Já as capas e jaquetas, quando combinadas com vestidos, e muitas sobreposições, conferem um look elegante e despojado para a produção.

Nats 24

Margareth Máximo Ribeiro, Ana Cândida Muniz da Silva, Denise Feder, Regina Helena Barison, Thiago Fernandes, Renata Russo Reis, Fernanda Landeval Trigo, Valdir Jose Trigo, Noboru Fujji.