Aniversário Roberta Alabarce

Next Os papais corujas, Ronaldo e Carol Alabarce com os filhotes João Vitor e Julia, na festa de aniversário de Roberta Alabarce Boni. (Foto: Elton Ishikawa)

As amigas sempre presentes, Daniela Bonafé e Lucy Borges. (Foto: Elton Ishikawa)

As fofíssimas primas, Maria Laura Alabarce Boni e Maria Luiza. (Foto: Elton Ishikawa)

Soraia e Márcia Abrahão não faltaram nos cumprimentos à aniversariante. (Foto: Elton Ishikawa)

Elke e Manoel Pinho também marcaram presença a comemoração. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Geraldo, Sandra e Patrícia Rezende. (Foto: Elton Ishikawa)



Chá

A Casa da Amizade, sob o comando de Sonia Maria Veneziani Ribeiro, marcou para esta quarta-feira, o seu Chá Festivo comemorativo do Dia do Advogado, que acontece a partir das 14h30, na Associação de Rotarianos. Na oportunidade a entidade recebe a advogada Valdirene Gomes Nakashima, como convidada da tarde.

No Náutico

Neste mês de setembro o Clube Náutico Mogiano dá inicio a mais uma série de aulas esportivas da Escola de Ginástica CheerNáutico, que serão ministradas as segundas e terças-feiras. Dividas entre três modalidades, que envolvem a pratica de ginástica artística e rítmica, com movimentos acrobáticos, dança, saltos, pirâmides, pompons e muita graciosidade, as aulas destinam-se as faixas etárias de 3 a 5 anos, de 6 a 14, e acima de 15 anos. Informações e inscrições na secretaria do clube ou pelo fone 4791-7103.

Lançamento

As manas Camila Grilo e Débora Grillo Moscardini recebem as elegantes de plantão na logo mais às 14 horas, para o lançamento da campanha “O Mundo aos seus Pés” com a nova coleção da Madame Santa Calçados da Avenida Capitão Manoel Rudge.





Channel

Depois de fazer seu desfile anual de Métiers d’Art em cidades como Roma, Mumbai, Edimburgo e Dalas, a Chanel volta às origens para o show de 2016 com a apresentação da coleção, que sempre enaltece o minucioso trabalho da casa francesa, marcada para o dia 6 de dezembro, no recém-inaugurado Ritz Paris, na Place Vendôme. Após quatro anos fechado para reforma, o luxuoso hotel onde Coco Chanel viveu por mais de 30 anos reabriu as portas em junho deste ano com direito ao primeiro signature spa da grife francesa.

Aniversários (21)

Claudio Roberto Decourt, Bette Andreucci Bardazzi, Hissashi Nomura, Moira Rose Macedo Hoehne