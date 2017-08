Aniversário Rafaela II

Silene

Previous

Next FOTO-01

Isabele Miranda, Bruna Santi e Ariela Menegat em ritmo de festa

Geórgia Gouveia e Samia Molina clicadas pelo salão do Clube de Campo. (Foto: Elton Ishikawa)

Victor Maiorquim e Gabriel Mattos não faltaram nos cumprimentos à festejada aniversariante. (Foto: Elton Ishikawa)

Talita Mota e Jean Carlo Cipolla também presentes a comemoração. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Gisele Fritz, Luis Antonio Cialfi Ornelas, Renato e Tatiana Abbondanza. (Foto: Elton Ishikawa)

Show acústico

Nesta terça-feira, quando Michael Jackson completaria 59 anos, o Mogi Shopping recebe no seu boulevard, Rafael Alves & Banda, para apresentar o espetáculo “MJ Experience” com releituras dos sucessos do astro na versão acústica a partir das 18h30. Entrada gratuita.

Pesar

A sociedade mogiana lamenta o falecimento de Fito Abbondanza, que foi sepultado na tarde do último sábado no Cemitério São Salvador. À sua mulher Nicéa, aos seus filhos Rodolfo, Fabiana e Mariana, ao irmão Katito e demais familiares, o nosso pesar.

Entremeio Literário

Marcada para logo mais às 19h30, mais uma edição do Entremeio Literário, que acontece na sede da Banda Santa Cecília, na Rua Dr. Corrêa, 522, no Largo do Carmo.

Festejos

Os festeiros Iduigues Martins e Maria José Martins e os capitães de mastro Benedito Ribeiro e Neide Ribeiro, realizam no período de 1° a 12 de setembro a Festa de Nossa Senhora do Socorro, que será realizada na Igreja do Socorro, com extensa programação religiosa, comandada pelo padre Dioclécio Ribeiro.

Listras

A febre das listras coloridas transcende as estampas e ganha vez em peças feitas de cristais, tricô e até patchwork de couro. Com inspiração peruana e esportiva elas chegam com tudo atualizando o estilo. Grifes renomadas, como Giorgio Armani, Louis Vuitton, Gucci, Salvatore Ferragamo, Missoni, Fendi e Emilio Pucci entre outras confirmam a nova tendência.

Nats 29

Fabiano Souza Borba, Renata Scavone de Oliveira, Marcio de Freitas Boucault, Mariana Albiero, Eduardo Lins Prado, Ana Lúcia de Lima, Sidney Pedro Padovani