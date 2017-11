Aniversário Paulo Pereira

Silene

Nildo e Valéria Alabarce não faltaram nos cumprimentos ao festejado anfitrião. (Foto: Elton Ishikawa)

Daniela e Renato Nogueira com os filhos Renan e Marina. (foto: Elton Ishikawa)

André, Letícia, Gustavo e Leonardo Nogueira comemorando a data em família. (Foto: Elton Ishikawa)

Telma e Nelson Muniz também presentes ao descontraído encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Os amigos de longa data, Sylvia e Leo Abreu. (Foto: Elton Ishikawa)

Lual de Primavera

A diretoria social do Clube de Campo marcou para a noite de hoje, o seu Luau de Primavera, que acontece a partir das 19 horas, na Praça de Eventos, com música ao vivo de Johny Duran & Banda, e comes e bebes. O encontro é aberto aos associados e seus convidados.

Música ao Vivo

O ComVem Patteo Mogilar, na Rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro Mogilar, promove nesta sexta-feira de mais uma edição da “Noite no Patteo”, que contará com música ao vivo, com o músico Brenô, com o melhor da MBP, a partir das 19 horas. Nos pergolados, opções variadas de alimentação e bebidas para acompanhar o happy hour.

No Cemforpe

O comediante Rafael Cortez, apresenta nesta sexta-feira, o show “O Problema não é Você – sou eu”, marcado para logo mais às 21horas, no Cemforpe, numa parceria da Secretaria Municipal de Cultura com o Fundo Social de Solidariedade. Os ingressos foram trocados antecipadamente por brinquedos novos que serão destinados para a campanha Natal de Sorrisos, do Fundo Social, que visa presentear crianças em situação de vulnerabilidade social.

No SESI

O Teatro do SESI Mogi das Cruzes, na Rua Valmet, 171, em Brás Cubas, será palco na noite de hoje do espetáculo “Dédalos – Labirintos Intermitentes” da piracicabana Luiza Banov, com o Núcleo Dédalos. A apresentação, marcada para as 19 horas, explora os movimentos corporais unidos à dança, à dramaturgia, à composição de vídeos e a uma trilha sonora excepcional. A entrada é gratuita e as reservas antecipadas podem ser feitas pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi). Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início do espetáculo

Nats 10

Célia Virginia Molina, Neicy Regina Franco e Souza, Melquiades Francisco Rodrigues, Sérgio Roberto Sterse, Marilu Ferreira Paulucci, Vivian Wiikmann Ismael, Cristiane Gouveia Santos, Humberto Henriques Hamermüler