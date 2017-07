Aniversário Matê e Dadaça

Silene

Next Matê Andari Flores e Dadaça Campos Silva receberam os familiares e amigos, com uma descontraída feijoada, para comemorar em base de dupla mais um ano de vida. (Foto: Elton Ishikawa)

Geórgia e Tonico Andari não faltaram nos cumprimentos às festejadas aniversariantes. (Foto: Elton Ishikawa)

Zeiza e Aimberê Silva também presentes ao encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

De Brasília, Miguel Francisco Urbano Nagib e Rômulo Martins Nagib, em Mogi revendo a família. (Foto: Elton Ishikawa)

Nazaré Mendes e Elza Urbano pelo salão do Edifício Barão de Cascais. (Foto: Elton Ishikawa)

Ana Clara, Otto, Yamara e Pedro Andari clicados nessa tarde de festa. (Foto: Elton Ishikawa)

Noite Dançante

O Clube Náutico Mogiano marcou para logo mais às 21 horas, mais uma Noite Dançante, que promete movimentar o salão social, com música ao vivo da Banda Luzes. Ao final do encontro será servido um caldo para aquecer os convidados. Convites a venda na secretaria do clube das 9 às 18 horas. Informações pelo fone 4791-7103.

Night Race

Com apoio de O Diário, o IMPEC- Instituto Mogiano de Pesquisa, Educação e Cultura, com organização da Associação Cultural Quântica, promove neste sábado, a Night Race, corrida noturna, que promete agitar a noite mogiana. Com saída, marcada para as 19 horas, na Avenida Cívica, ao lado do Ginásio Professor Hugo Ramos, na Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560, na Vila Mogilar. Ainda por lá, a Feira da Saúde, que estará aberta ao público.

Show

Ainda hoje, o cantor, compositor e pesquisador nipo-brasileiro Vitoru Kinjo apresenta o seu show de pré-lançamento do disco Kinjo, que acontece às 20 horas, no Galpão Arthur Netto, na Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23. No repertório, canções autorais e música brasileira.

Oficina & Dança

O SESI Mogi das Cruzes promove na tarde de hoje, a partir das 14 horas, a Oficina de Criação Coreográfica, que será ministrada pela bailarina Fernanda Moretti, no Teatro do SESI Mogi das Cruzes, na Rua Valmet, 171, em Brás Cubas. Ainda na programação, às 19 horas, será apresentado o espetáculo “Todo Amor que Houve Nesta Vida” que levará ao palco uma nova safra de bailarinas de Fernanda Moretti, em comemoração aos seus 20 anos de atuação. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI no www.sesisp.org.br/meu-sesi e retirados 1 hora antes do início da apresentação.

Nats 08

