Aniversário Mate e Dadaça III

Next Joana D’Arc e Miguel Nagib pelo salão do Edifício Barão de Cascais, no almoço de aniversário de Mate Andari Flores e Dadaça Campos Silva. (foto: Elton Ishikawa)

Marliane e Manfred Kliendienst clicados pela dupla comemoração. (foto: Elton Ishikawa)

Vanice Assaz e Paulo Costa entre as presenças da tarde. (foto: ELton Ishikawa)

Georgia Andari e Ariane Almeida Silva com a sobrinha Luiza Silva. (foto: Elton Ishikawa)

Ba e Miguel Colela também presentes ao encontro. (foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá o reencontro das amigas de longa data, Silene da Cunha Pinto, Dadaça Campos Silva e Ziza Cury Alves. (foto: Elton Ishikawa)

Reunião

O Rotary Club de Mogi das Cruzes, sob o comando do presidente Celso Giuseppe, promove logo mais às 20h30, a sua reunião comemorativa do Dia da Revolução Constitucionalista, que será realizada na Associação de Rotarianos. Na oportunidade, o clube recebe Miled Anderi como homenageado da noite.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Fred Nagib, que está comemorando mais um ano de vida nesta quinta-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Festival

Em cartaz hoje no 9° Festival de Inverno Serra do Itapety, uma programação tripla, com a exibição de filmes do Cinema Pontos MIS, às 14 horas, e palestra com o presidente da Associação dos Tatuadores do Brasil, Ronaldo Sampaio, conhecido como Piercer Snoopy, às 17 horas, na Sala Wilma Ramos, no Centro Cultural, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros. Às 19 horas, outra atração fixa da agenda cultural, a Roda de Choro do Seu Julinho, que será apresentada, na sede da Banda Santa Cecília.

A Cara do Inverno

A nova proposta para o inverno são os looks monocromáticos, que incluem os acessórios. A tendência, que ganhou força nas passarelas, do verão internacional passado, de marcas como Victoria Beckham, Dior, Chanel, Emilio Pucci, está de volta à cena. Ao invés de cores vivas, agora chegou a vez dos tons mais fechados, em combinações de calça, top, casaco, sapato, ou saia e meia-calça para criar uma produção que, tem a cara da estação. Vale lembrar que as peças necessariamente não precisam ter o mesmo tom, mas sim nuances parecidas para criar o efeito de uma só cor.

