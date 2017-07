Aniversário Matê e Dadaça II

Silene

De bem com a vida, os manos Fred e Mara Nagib na dupla comemoração dos aniversários da prima Matê Andari Flores e Dadaça Campos Silva. (Foto: Elton Ishikawa)

Bia Urbano Andari com o pequeno Francisco. (Foto: Elton Ishikawa)

Mate divide o clique com o marido e Sérgio Flores. (foto: Elton Ishikawa)

Ari e Olga Silva entre as presenças da tarde. (Foto: Elton Ishikawa)

Sebastião e Lenita Soprani também pelo descontraído almoço. (foto: Elton Ishikawa)

Ainda pelo salão do Edifício Barão de Cascais, Hayran Ferreira, Cláudio, Lú e Tatiana Debussi Silva. (Foto: Elton Ishikawa)

Carreata

Os festeiros Francisco e Caroline Molina e os capitães de mastro Carlos e Débora Lapique realizam no próximo dia 23 a carreata da Festa de São Cristovão, que tem saída marcada para as 9h30, na Paróquia de Santa Rita de Cássia, no bairro do Socorro e percorrerá as principais ruas da Cidade até a Catedral de Santana. No final acontece a bênçãos dos carros.

Festival

Na programação desta terça-feira do 9° Festival de Inverno Serra do Itapety que prossegue até o próximo dia 30, a apresentação do “Sarau Samba de Bamba, Música, Dança e Poesia”, sobre o comando de Antônio Colaço e Grupo Entremeio Literário, às 19 horas, na sede da Banda Santa Cecília, na Rua Dr. Corrêa, 522, no Largo do Carmo.

Showroom

O Arrumando a Casa está oferecendo descontos de 10% em toda a sua linha de estofados, que pode ser conferida de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, e aos sábados das 9 às 17 horas, em seu showroom da Avenida Presidente Castelo Branco, 555, em Cesar de Souza.

Sofisticados

Em tempo de inverno, os gorros estão de volta à cena nas passarelas da alta-costura de Paris nos desfiles de Jean Paul Gaultier e Armani Prive, em versões sofisticadas. Enquanto Gaultier adicionou delicadas plumas aos tradicionais pompons de lã, Armani incluiu o brilho do lurex e o voilette. Para completar os looks, o estilista italiano também combinou seus gorros com maxi brincos usados de um lado só, modernizando ainda mais o tradicional acessório invernal.

Nats 11

Renata Cristina Moura Lima Duran, Daniel Vieira Maciel, Ronaldo Costa, Neto Pereira, Carlos Eduardo Amaral Gennari