Aniversário Maria Vitória

Next Os papais corujas, Maria Odete e Leandro Furtado na comemoração do 1º. aniversário da filhota Maria Vitória. (Foto: Elton Ishikawa)

A serelepe primogênita, Maria Luiza Furtado. (Foto: Elton Ishikawa)

Érika Éboli com os filhos Giovanna e Murilo. (Foto: Elton Ishikawa)

Os padrinhos da fofíssima aniversariante, Larissa e Marcelo Ingles de Souza. (Foto: Elton Ishikawa)

Os avós, Selma e José Furtado presentes nos parabéns a você. (Foto: Elton Ishikawa)

José Roberto Martins, Ana Siqueira e Lela Brandão em ritmo de festa pelo Espaço Madre Pérola. (Foto: Elton Ishikawa)



Show

Enio Lobo, Sabrina Pacca e Léo Zerrah se apresentam logo mais às 20 horas, no Bloise Bar, na Avenida Presidente Campos Salles, na Vila Industrial, com o show Especial Tribalistas.

Bazar

O Instituto Pró+Vida “São Sebastião” comemora os seus 39 anos de existência com Missa em Ação de Graças, que será celebrada neste sábado, às 15 horas, na Estância para Idosos, na Rua Pedro Paulo de Carlo, 500, na Vila São Sebastião.

Noite Dançante

O Clube Náutico Mogiano realiza hoje a sua Noite Dançante, que acontece a partir das 21 horas, no salão social, com musica ao vivo da Banda Alphaville executando os clássicos da dança de salão. Os ingressos continuam à venda na secretaria do clube das 9 às 18 horas.





Mostra

Será aberta neste sábado às 10 horas a 3a. edição da Mostra de Museus que acontece nos 19 museus da Secretaria da Cultura no Parque da Água Branca, na Avenida Francisco Matarazzo, 455, na Barra Funda, em São Paulo. Durante a mostra, o público poderá conhecer a diversidade do patrimônio cultural dos museus, além de uma intensa programação e show da banda Folk na Kombi, no encerramento às 17 horas. A entrada é gratuita e visitantes receberão um exemplar do “Passaporte dos Museus”, que dá direito a uma entrada gratuita em cada um dos museus do Governo do Estado de São Paulo por tempo indeterminado.

Assimétrico

O verão 2017 da Proenza Schouler é assimétrico e traz um mix de texturas, estampas e cores contrastantes. Um dos destaques são os maxi brincos, que aparecem em diferentes formas e acompanham a cor do look.

Aniversários (17)

Lobélia Campozana Felix, Maria de Lourdes Jimenez, Mara Flores, Renata Areda Baghoss