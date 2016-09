Aniversário Maria Vitória 2

Comentários (0) Silene Like

Previous

Next José Mario e Danila Arouca estiveram entre os convidados de Maria Odete e Leandro Furtado, na comemoração do 1º. aniversário da filhota Maria Vitória. (Foto: Elton Ishikawa)

Márcia Oliveira, Vera Esteves e Nádia Buzzo presentes nos parabéns a você a fofíssima aniversariante. (Foto: Elton Ishikawa)

Silene da Cunha Pinto e Márcia Baldarena Simões pelo Espaço Madre Pérola. (Foto: Elton Ishikawa)

Érica e Adriano Miudo não faltaram ao concorrido encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Norma Martins, Neid Da San Biagio e Elvira Perna dividindo o simpático clique. (Foto: Elton Ishikawa)

José e Regina Bília, Sandra Rossi e Leda Brandão também em noite de festa. (Foto: Elton Ishikawa)



Noite do Bem

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, presidido por Mara Bertaiolli, marcou para o próximo dia 23, a 7ª. Noite do Bem que será realizada, a partir das 19 horas, com um jantar dançante no salão do Clube de Campo. A renda angariada com a edição deste ano será destinada às obras sociais da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes.

Bazar da APAE

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais promove no próximo dia 24 o seu Bazar Beneficente, que poderá ser conferido, das 10 às 20 horas, em suas instalações da Rua Carmem de Moura Santos, 134. Por lá, artigos dos mais variados segmentos e serviço de food truck.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Érika Borenstein, que esta comemorando mais um ano de vida nesta terça-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades. Parabéns.





Modismo

Tendência da vez, os paetês ganham destaque nas produções de festa. Eles vêm para substituir as pedrarias opulentas, que dominaram os vestidos de noite por um bom tempo. Hit nos anos 70, quando dominou as pistas de dança da era disco, o paetê, ficou de lado por vários anos, já que também foi muito associado à fantasia de carnaval. As celebridades têm mostrado que os paetês podem garantir um ótimo efeito. Gisele deu o ponta pé inicial no modismo ao desfilar criação do estilista Alexandre Herchcovitch durante a abertura dos jogos olímpicos Rio 2016. Em poucas semanas, outras personalidades a seguiram. Vale lembrar, que para quem quiser aderir à tendência, é importante coordenar a peça com acessórios neutros, sem muita informação.

Aniversários (20)

João Pedro de Miranda, José Roberto Toledo Novaes, Vinicius Toledo, Érika Borenstein, Maria Carolina Calixto, Celina Maria Maksud, Lethícia Aguiar, Larissa Naomi Haraguti