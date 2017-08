Aniversário Maria Alabarce

Silene

Next Márcia Baldarena Simões, Valéria Alabarce, Silene da Cunha Pinto e Heloisa Melo na comemoração dos 10 anos de Maria Laura Alabarce Boni. (foto: Elton Ishikawa)

Nildo Alabarce e José Cezar Sgarbi entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Marco Soares e Daniela Itice foram cumprimentar a jovem aniversariante. (Foto: Elton Ishikawa)

Thiago e Eliana Lara com a filhota Helena também presentes nos “parabéns a você”. (Foto: Elton Ishikawa)

Os avós, Ana e João Boni. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Márcia Abrão e Aparecida Rezende Barbosa. (Foto: Elton Ishikawa)

Luau de Aniversário

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes, que completa os seus 60 anos de existência neste mês de agosto, dá início às comemorações, com o “Luau de Aniversário”, que acontece no próximo dia 18 de agosto, às 19 horas, em sua Praça de Eventos. Já o ponto alto das festividades, será o tradicional baile de aniversário, marcado para o próximo dia 26, a partir das 21 horas, no Salão Social “Wilson Cury”, com musica dançante da Orquestra Vox Machine e cardápio do Trópikos Buffet Expresso Gourmet. Os convites para o baile continuam à venda na administração do CCMC. Informações pelo fone 4728-5600.

Nova Coleção

Vitor Zerbinato apresenta a sua coleção Verão 2018 da VZ durante happening que acontece logo mais às 20 horas, na Arquitettá Casa e Design no Mogi Shopping.

McDia Feliz

A Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco de Mogi das Cruzes, marcou para hoje o lançamento local da Campanha McDia Feliz 2017, que acontece a partir das 10 horas, no Auditório do Helbor Corporate, na Avenida Narciso Iague Guimarães, 1145. A 29ª. edição mogiana será realizada no próximo dia 26, nas lojas McDonald’s sob o comando da entidade.

Edição Limitada

Nicholas Kirkwood se uniu à Bulgari para criar sua primeira coleção de bolsas. O designer de sapatos britânico reinterpretou o icônico modelo Serpenti Forever em uma edição limitada de peças que inclui carteiras, pochetes, mochilas e clutches. Batizada de “Serpenti Through the Eyes of Nicholas Kirkwood”, a coleção-cápsula chega no dia 1° de setembro nas lojas da Bulgari, na flagship de Kirkwood em Londres, e em revendedores como Net-a-Porter, Printemps e Saks Fifth Avenue.

Nats 08

