Aniversário Gloria Rossi II

Silene

Previous

Next Bruno e Ana Sonnino na noite em que D. Gloria Rossi comemorou os bem vividos 94 anos. (Foto: Elton Ishikawa)

Nazaré Mendes e Maria Odete Brandão Furtado foram levar o seu abraço à festejada anfitriã. (foto: Elton Ishikawa)

Solange e Caio Ragaini entre os seletos convidados do encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

As amigas de longa data da aniversariante, Lina Moriconi e Ana Vidolin. (Foto: Elton Ishikawa)

Sueli e Marco Lianza também presentes a comemoração. (foto: Elton Ishikawa)

Clara Botelho de Lima, Katlen Amabile, Laura Botelho de Lima, Andreza Góes, Miriam Botelho, Alexandre Perez e Terezinha Gomes pelo espaço gourmet do Arrumando a Casa, de Rosana e Ruy Novaes. (Foto: Elton Ishikawa)

Título

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, presidida pelo vereador Carlos Evaristo da Silva, convidando para a sessão solene de entrega do Título de Honra ao Mérito à Legião da Boa Vontade em Mogi das Cruzes, que será realizada logo mais às 20 horas, na Sede do Poder Legislativo.

Palestra

O Capítulo Rosacruz Mogi das Cruzes – AMORC marcou para o próximo dia 19, a palestra “A Sabedoria no Processo Iniciático Rosacruz”, que será ministrada a partir das 19 horas, em sua sede da Rua Engenheiro Eugênio Motta, 788, no Alto do Ipiranga. Entrada franca.

Happy Hour

O jovem pianista Diego Novaes recebe o baterista Júlio Martins, nesta terça-feira, a partir das 18h30, para uma apresentação especial no Happy Hour com Piano, que movimenta o boulevard do Mogi Shopping, nos fins de tarde de todas as segundas, terças e quintas-feiras. No repertório, samba e bossa nova. Entrada gratuita.

Alfaiataria

Após ser reinventada nas duas últimas temporadas com estilo desabado e street, a alfaiataria segue como protagonista por mais uma estação. A versão romântica com babados esculturais, laços e mangas arquitetônicas, dá lugar a uma vertente mais sexy, marcada por microcomprimentos, recortes e fendas, equilibrada com tecidos masculinos. Em um contraponto entre o leve e o pesado, vale combinar vestido com fenda e decote profundo de padronagem príncipe de Gales com transparências, como no inverno 2018 da Fendi.

Nats 15

Maila Rubia Moraes Ambrosio, Regina Mont Serrat Soares, Ricardo Pasqualli, Roberto Assi, Flávia Andreucci Bardazzi, Estevan Galvão de Oliveira, Neimar Duque Mello Freire, Silvia Helena Fernandes Marins, Inaiê Zanqueta Camilo Leite