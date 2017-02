Aniversário dose dupla

Silene

Francisco Pieri, com Egberto Malta Moreira e Protássio Nogueira, que comemoraram, em base de dupla, mais um ano de vida, na manhã do último sábado. (Foto: Elton Ishikawa)

Nivaldo Garcia e Paulo Beono entre os amigos presentes pela quadra de bocha do Clube de Campo. (Foto: Elton Ishikawa)

Nelson Ventura e Antonio Brandão não faltaram nos cumprimentos aos festejados aniversariantes. (Foto: Elton Ishikawa)

Marcon Osiris e Walace Ribeiro também marcaram presença pelo encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Claudinet Crozera, Pedro Ribeiro e Antonio Carlos Garcez. (Foto: Elton Ishikawa)

Concerto

O jovem pianista Diego Novaes volta a se apresentar nesta quinta-feira, a partir das 18h30 no boulevard do Mogi Shopping, dentro da programação do “Happy Hour com Piano” realizado em parceria com a Audi Center Mogi, que acontece nos fins de tarde de todas as segundas, terças e quintas-feiras, no centro de compras

Rotary

O Rotary Club de Mogi das Cruzes, sob o comando do presidente Valdir Lopes, promove nesta quinta-feira, a sua reunião comemorativa do Dia do Repórter, que acontece a partir das 20h30, na Associação de Rotarianos. Na oportunidade, o clube recebe a repórter da TV Diário, Sandra Redivo como convidada da noite.

Tango

O Centro Cultural Antonio do Pinhal recebe no sábado os bailarinos argentinos, Emilia Andrada e Benjamin Galian, para apresentar uma Oficina de Tango. A dupla da Cia. Charme Tango, que já se apresentou no Theatro Municipal de São Paulo, na Sala São Paulo e no MASP, irá ministrar aulas para duas turmas, as 15 e às 17 horas, no CECAP, na Rua Boa Vista, 108. As inscrições poderão ser feitas até hoje pelo site do CECAP – http://pinhal.org/atividades/tango-argentino/. Informações pelo fone 2819 3776.

Transformers

A Karen Walker, marca de óculos que faz o maior sucesso entre as fashionistas mais cool, apresenta a sua coleção Transformers 2017, repleta de itens para arrematar com estilo os looks da estação. São nove modelos, com armações arrojadas e cat-eyes estilo anos 50, que surgem em cores intensas, incluindo rosa e cáqui.

Aniversários (9)

Lincon de Assis, Luiz Carlos Madureira, Ana Cláudia Sales de Abreu, Fernanda Gomes Vieira, Wladimir Gama