Aniversário Clube de Campo

Comentários (0) Silene Like

Previous

Next Os anfitriões do tradicional Baile de Aniversário do Clube de Campo, a vice presidente, Mariany Vicco de Oliveira, e o presidente, Kikko Melo. (Foto: Elton Ishikawa)

Sérgio Piccolomini Junior e Carina Medeiros pelo salão social “Wilson Cury”. (Foto: Elton Ishikawa)

Tuca e Marcelo Mantilla marcaram presença na edição deste ano que contou com jantar do Trópikos Buffet e musica da Orquestra Vox Machine. (Foto: Elton Ishikawa)

Hylse Martinez e Jeferson Moreira de Carvalho entre os estilosos convidados da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Fabiana e Caio Giovanetti clicados pela comemoração que contou com apresentação especial da Banda Route 8.0. (Foto: Elton Ishikawa)

Também presentes por lá, Maira Paulino e Teo Cusatis. (Foto: Elton Ishikawa)

Paella

A Loja Maçônica Cavaleiros do Alto Tietê marcou para o próximo dia 25, a Festa da Paella Beneficente, que acontece a partir das 12h30, no Clube Vila Santista, com renda destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes e Grupo da Paz. No cardápio, Paella e Arroz de Braga, preparados por Gabriel Grinberg, Juan Carlos Giovanninno e Halim Zugaib. Os convites já continuam à venda. Informações pelos fones 99970-2785, 96486-6886 e 99900-9874.

Viagem Literária

O Viagem Literária, programa do Governo do Estado de São Paulo, inicia sua circulação pelo interior e litoral paulista no próximo dia 12, levando para 85 cidades a apresentação do contador de histórias João Acaiabe. Em Mogi, que participa pela vez do programa, as atividades acontecem no próximo dia 23, às 9 e às 14 horas na Biblioteca Benedito Sérvulo de Sant’Anna, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360.

Exposição

Continua aberta a visitação na unidade II do Colégio Brasílis, no Alto do Ipiranga, a mostra com trabalhos assinados pelo artista plástico Belini Romano, que faz parte do projeto “O Artista na Escola”. As obras poderão ser conferidas, por lá até o próximo dia 6. Já na unidade de Cezar de Souza, entre os próximos dias 13 e 23 de setembro.





Tecnologia

O Colégio de Arquitetos realiza nos dias 1, 8, 15 e 22 de outubro, o Curso de Tecnologias Sustentáveis, que será ministrado pelos professores Paulo Márcio, Ricardo José Lavitschka e Sérgio Serafini Jùnior, a partir das 9 horas, no CECAP, na Rua Boa Vista, 108. Informações pelos fones 4726 1336/ 2819 3776.

Aniversários (4)

Mônica Luciana Almeida Carreiro, Gisele Salvarani Mazzuco, José Brasílio Marques, Joaquim Pereira de Carvalho, Janoel de Souza Alves, Maria Edna Mármora, Rafael Feder, Regiane Gomes Pereira

Aniversários (5)

Elza Urbano, Leonor Calderaro, Fabrício de Moraes Franco, Carlos Ricardo de Oliveira Castilho, Roberto Bianchi Junior