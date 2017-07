Aniversário Célio Roberto

Silene

Next Maria Isabel e Célio Roberto Cunha Mello, ao lado do filho Célio e do neto Célio, reuniram os amigos, em ritmo junino, para comemorar o aniversário dele. (Foto: Elton Ishikawa)

Isabelle Salloun Pereira e Lilian Ranieri clicadas pelo sitio “Recanto do Celinho”. (Foto: Elton Ishikawa)

Rubens Torquato e Conceição Nogueira não faltaram nos cumprimentos ao aniversariante. (Foto: Elton Ishikawa)

Alexandre e Ariene Camargo entre os convidados da noite. (foto: Elton Ishikawa)

Os amigos de longa data, Adalgisa e Josymar Toledo. (foto: Elton Ishikawa)

Antonio Lúcio e Mariângela Lima também presentes a festança. (Foto: Elton Ishikawa)

Patteo Mogilar

A partir deste sábado o ComVem Patteo Mogilar, na Rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, promove o projeto ‘Sábado no Patteo’, que contará com uma feira de produtos artesanais, com barraca de temperos, especiarias, grãos, origami, massas artesanais, geléias orgânicas, legumes, frutas e verduras, além de artesanato em patchwork e vinhos artesanais Ainda por lá uma série de atividades gratuitas para a criançada, que terão início às 9 horas, com aulas de modalidades circenses e a apresentação do espetáculo infantil “Lumiere” a partir das 14 horas.

Programação

No 9° Festival de Inverno Serra do Itapety, neste sábado, o lançamento do áudiolivro “Téo e a Casa da Árvore” de Marcos Rocha, às 19 horas, na biblioteca, e lançamento do CD “Já Delírio” da Banda Os Chás, às 20 horas, na Sala Wilma Ramos, no Centro Cultural. Ainda às 20 horas, o show Soltabruxas, com a Banda Francisco, El Hombre, no Teatro Vasques.

Casarão do Chá

A Associação Casarão do Chá de Mogi das Cruzes, na Estrada do Chá, no bairro do Cocuera, realiza no dia 6 de agosto 4º. Festival de Cerâmica Casarão do Chá que estará aberto ao publico no horário das 9 às 17 horas. Por lá, estarão expostas cerca de 2000 peças, que também estarão à venda, além de feira de artesanato, comida, plantas, animais e degustação de chá. A entrada e as atividades são gratuitas.

Em Alta

As fivelas de cabelo nunca estiveram tão em alta. Sofisticadas, que parecem uma jóia, garantem upgrade instantâneo quando usadas a noite. Vale apostar em modelos minimalistas, com franjas, pérolas ou cristais.

Nats 15

Rubens Celso Matos, Silvio Grillo, Elida Cristina Assis de Castro, Sucena Mana Cury, Silvana Aparecida do Prado, Waldir Rodrigues Stilhano