Aniversário Carlos Lapique

Next Carlos Lapique na boa companhia de Thiago Rodrigues Lima, dos filhos Jéssica e Carlinhos, e da mulher Débora, na noite em que comemorou mais um ano de vida. (Foto: Elton ishikawa)

Denise e Hélio Cruz foram cumprimentar o festejado anfitrião. (Foto: Elton Ishikawa)

Valéria e Nildo Alabarce clicados pelo novo espaço do Deck Concept. (foto: Elton ishikawa)

Ozanira e José Roberto Kachel dos Santos também presentes nos parabéns ao amigo Lapique. (Foto: Elton ishikawa)

Sandra Lapique e a matriarca da família, Consuelo Lapique. (foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, as presenças de Belkis e Sebastião Lima. (foto: Elton Ishikawa)

Leitão Solidário

A Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco promove neste domingo, ao meio dia, o 1º Leitão Solidário, que será preparado pelo chef Adan Garcia, e servido com feijão tropeiro, arroz carreteiro, galinhada, baião de dois, polenta frita, no salão do Clube Náutico Mogiano, fechando a programação do Outubro Rosa. Ainda por lá, nessa tarde música ao vivo com a dupla Christian e Serginho Melo.

Comemoração

Débora e Carlos Lapique reúnem mais uma vez os familiares e amigos na noite de hoje, no Deck Concept, na Vila Lavínia, desta feita, para comemorar em grande estilo, o aniversário dela.

Chá Beneficente

Encerrando a Semana Lions Clube Itapety a “4ª Edição do Chá Beneficente Mulheres Atuantes nas Redes Sociais”, que acontece logo mais às 15 horas, no Espaço AGMC, na Avenida João XXIII 1160ª. Dentre as atrações do encontro, a palestra “Empoderamento feminino” ministrada por Cátia Lanzone. Para o ingresso é pedido à doação de 4 litros de leite, caixas, que serão destinados a APAE de Mogi das Cruzes.

No Clube de Campo

Com uma programação repleta de atividades, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes realiza hoje a sua festa do Dia das Crianças, que acontece a partir das 11 horas. Na programação, apresentação teatral com personagens dos Super Heróis e as Princesas Encantadas, contadores de histórias, além de muito picolé, pipoca e refrigerantes e brinquedos infláveis que estarão dispostos nas quadras poliesportivas.

Passeio Ciclístico

Organizado pela Universidade Braz Cubas em parceria com a Liga Municipal de Ciclismo de Mogi das Cruzes, com a participação da ONG Ciclo Sensorial, marcado para este domingo o passeio ciclístico, “Pedala Braz Cubas”. O encontro tem concentração marcada para as 8h30, defronte ao Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar, e percurso de 4,5 km até o Parque da Cidade, no Alto do Ipiranga.

Carlos Piergalline, Leslie de Azevedo Monteiro, Mariana de Resende Mármora, Maria Aparecida Ferreira dos Santos

Débora Lapique, Roberto Alabarce, Guiomar Rosa Correa, Deise Éboli, Cláudia Maria Carbonari de Faria, Elzira Ariza de Oliveira, Epaminondas Nogueira, Meiry Faria Pinto, Marilza Clery Madeira, Vanessa Cristina dos Santos Barbosa