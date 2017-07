Aniversário Bottega 3

Silene

Next Érica e João Carlos Lauda e Elizabeth Drullis na comemoração do 2º. aniversário do Bottega 3. (foto: Elton Ishikawa)

Eliane e Rodrigo Coronado entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Rubens e Georgete Araújo pelo prestigiado jantar que contou com cardápio diferenciado. (Foto: Elton Ishikawa)

Cyntia Honda e Douglas Weisheimer clicados pelo endereço da Praça Norival Tavares. (foto: Elton Ishikawa)

Andrea Gomes e Ângelo Manrique também presentes ao encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, musica ao vivo com o melhor do jazz, com Davi Martins, André Freitas e Alexandre Cortina. (foto: Elton Ishikawa)

Pet Day

O Mogi Shopping promove a partir de hoje a 2ª. edição do Pet Day, que prossegue até amanhã, no horário das12 às 20 horas, em seu estacionamento. Por lá produtos e eventos do mundo pet, como roupas e acessórios, feira de adoção, serviços, desfiles e show de cães adestrados. Ainda na programação, atividades para as crianças, com desenhos para colorir na área Kids, além de sessões de contação de história, com a apresentação de fantoches, sempre com temas relacionadas à amizade do homem com os animais.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para D. Nayr Lopes Miletti que está comemorando os seus bem vividos 91 anos. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Showroom

Com fabricação própria e tecnologia de ponta a MN Colchões, empresa do grupo Arrumando a Casa, comandado por Ruy Novaes, está promovendo a sua quinzena de ofertas, com 20% de desconto, em até 5 parcelas, que podem ser conferidas até segunda-feira, no seu showroom da Avenida Presidente Castelo Branco, 555, em Cesar de Souza.

Em Campos do Jordão

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes se apresenta neste sábado, no tradicional Festival de Campos do Jordão, a partir do meio-dia, na Praça São Benedito, mais conhecida como Praça do Capivari. Composta por aproximadamente 60 músicos, a orquestra vai apresentar o Concerto Aberturas e Árias de Ópera, com o tenor Sérgio Wernec, que é regente e fundador do Coral Musicativa e também atua como regente assistente do Coral Lírico Municipal de São Paulo.

Nats 29

Nayr Lopes Miletti, Sérgio Perrrella, Roseli Maria Mattos Quintas, Márcia Regina Grillo, Marcelo Feliciano Lopes, Lourival Miguel Filho