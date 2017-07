Cartas

Estamos verificando, por estes dias, muitas ocorrências envolvendo animais silvestres que vêm buscando sua sobrevivência, caçando e percorrendo a mata, que por sinal é a sua casa desde o começo do mundo.

Com as construções que vêm crescendo gradativamente em todo o mundo, os animais, infelizmente, estão perdendo o espaço que é seu de verdade. Cobras, pássaros, onças, gatos do mato, preguiças, tatus, veados, capivaras, gambás, macacos, corujas, morcegos, formigas, entre outros, estão sumindo sem percebermos. E isso é muito mal para nosso ecossistema, pois eles chegaram primeiro e não podem ser mortos ou simplesmente capturados.

O Município não conta com um plano para a proteção desses tipos de animais selvagens e sim para os domesticados. Em épocas passadas, lembro-me que a Praça Osvaldo Cruz era um Zoológico e a Polícia Rodoviária de Jundiapeba tinha um mini-zoo, (até com jacaré). Bons tempos.

A título de sugestão, seria importante criarmos, enquanto é tempo, um espaço para cuidarmos dessas raridades, uma área de preservação ecológica, colocando profissionais de verdade para cuidar dessa questão, como se fosse um zoológico, mas tratando os mesmos com carinho, alimentando-os e ajudando em sua reprodução, colocando assim Mogi das Cruzes como polo de apoio aos animais praticamente em extinção.

Mas esse trabalho tem prazo: tem que ser urgente, pois nossas áreas verdes (Serra do Itapeti) vêm sofrendo com habitações de alvenaria irregulares, tirando o espaço dos bichos.

É preciso vermos nessa Cidade pessoas que querem abraçar a causa buscando solução para o problema.

Fica a dica.

Expedito Tobias

Jundiapeba, Mogi das Cruzes