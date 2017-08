Animação e ação nas telonas da Cidade

Caderno A - Capa

Dois filmes em estilos bem diferentes chegam ao Mogi Shopping nesta quinta-feira. Um deles vai agradar ao público infantil. Já o outro é voltado aos amantes de ação e aventura.

Em “Emoji, o Filme”, a história se passa em “Textópolis”, a cidade onde os Emojis favoritos dos usuários de smartphones vivem e trabalham. Lá, todos eles vivem em função de um sonho: serem usados nos textos dos humanos. Todos estão acostumados a ter somente uma expressão facial – com exceção de Gene, que nasceu com um bug em seu sistema, que o permite trocar de rosto através de um filtro especial. Determinado a se tornar um emoji normal como todos os outros, ele vai encarar uma jornada fantástica por meio dos aplicativos de celular mais populares desta geração – e no meio do caminho, claro, fazer novos amigos.

O filme dublado, em 3D, é exibido às 13h35, 15h50, 18h10 e 20h30. Já no formato tradicional, não em 3D, tem sessões também dubladas às 14h40, 17h10, 19h30. No sábado e no domingo também tem exibição ao meio dia. A classificação do filme é livre.

Para o público com mais de 16 anos, “Atômica” promete fortes emoções. No filme, Lorraine Broughton (Charlize Theron) é uma agente disfarçada do MI6, enviada para Berlim durante a Guerra Fria para investigar o assassinato de um oficial e recuperar uma lista perdida de agentes duplos. Ao lado de David Percival (James McAvoy), chefe da localidade, a assassina brutal usará todas as suas habilidades nesse confronto de espiões.

O filme legendado tem sessões às 13h40, 16h20, 19 horas e 21h40. Na sexta-feira, domingo e na terça também tem exibição às 21h40. No sábado, sessão extra às 22h45.

Pré-estreias

Duas pré-estreias ganham espaço na programação do Cinemark do Mogi Shopping na próxima quarta-feira, dia 6 de setembro, véspera do feriado da Independência. “IT, A Coisa” conta a história de um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine e formam o auto-intitulado “Losers Club” – o clube dos perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do “Losers Club” acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes: o palhaço Pennywise. O filme tem classificação para maiores de 16 anos e a sessão de pré-estreia é na quarta, às 22 horas.

Outro filme que já pode ser conferido na quarta-feira – às 13h30, 16h00, 18h40 e 21h15 – é “Polícia Federal – a Lei é para Todos”. Com classificação para maiores de 12 anos, o filme é inspirado em fatos reais sobre a Operação Lava-Jato, uma série de investigações sobre a corrupção no Brasil, desde o início do processo até a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Marcelo Serrado interpreta o juiz Sérgio Moro.









A programação completa do Cinemark do centro de compras está em www.mogishopping.com.br.