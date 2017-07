Colunista

André Martinez, natural de Mogi das Cruzes, é escritor, comunicador e palestrante.

Iniciou a sua carreira de escritor em 2006, lançando de forma independente o livro “Top 10 Timão”. Após dez anos de carreira, lançou 16 livros, chegando a marca de mais de cem mil cópias vendidas, no Brasil e em países como Portugal, Angola, Alemanha, Canadá, Chile, Estados Unidos e Japão.

Os livros de André Martinez são os seguintes: Top 10 Timão; Corinthians Minha Vida, Minha História, Meu Amor; Centenário do Corinthians; Todas as Copas do Mundo; Série grandes ídolos (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos); Heróis do Vale Tudo; Heróis do MMA; Top 10 Timão 2; Corinthians a saga de uma nação; Corinthians o time do povo; Café com Bobagem 25 anos dos reis do humor no rádio; No dia em que o leão se levantar e Time de Guerreiros.

Em 2009 produziu e apresentou o quadro “Histórias da bola” no programa “Esporte D” da TV Diário (afiliada Rede Globo). No mesmo ano de 2009, produziu e apresentou o programa “Esporte e Ação” na rádio Metropolitana em Mogi das Cruzes, permanecendo até 2012.

Foi cinco vezes vencedor do “Prêmio jovem brasileiro” edição Mogi das Cruzes, em três categorias diferentes, sendo o único a vencer em todas as edições do prêmio.

Recebeu Moção de Palmas e placa de prata da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes por reconhecimento aos seus trabalhos que elevam o nome de Mogi das Cruzes em nível nacional e internacional.

Seus livros já foram apresentados duas vezes no quadro “Vitrine do Faustão” no programa Domingão do Faustão (Rede Globo).

Desde 2014 assina semanalmente a coluna “Histórias da Bola” no jornal “O Diário”.