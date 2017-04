Ambientalista critica parte do desassoreamento do Rio Tietê em Mogi

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Apesar das obras de desassoreamento do Rio Tietê já terem sido concluídas no trecho correspondente à Ponte Grande, a reportagem de O Diário flagrou um alto nível de assoreamento sob a ponte da Rua Cabo Oliver, no mesmo Bairro. O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) atribuiu o grande volume de areia exposta no local ao baixo nível de água do manancial. No entanto, o ambientalista José Arraes argumenta que a situação no local denuncia que a obra não está sendo realizada de forma correta.

Segundo ele, o desassoreamento de um rio deve ocorrer a cada três anos e o fato de o trecho da Ponte Grande já apresentar necessidade de nova intervenção mostra que o trabalho não foi eficaz. “Eu passei esses dias na ponte da Cabo Diogo Oliver e vi que o local nem parece ter recebido obras. Depois fui até a Ponte José Meloni, no Mogilar, e a situação é a mesma”, pontua.

Durante o desassoreamento realizado pelo DAEE no final da década de 1980, Arraes era presidente da Associação de Moradores do Mogilar e ficou como um dos responsáveis por fiscalizar a obra. Hoje, ele tenta conseguir com o DAEE os documentos chamados de batimetria e ecometria, que mensuram a profundidade das massas de água (oceanos, mares, lagos, etc) e que mostram quais sessões precisam ter o sedimento retirado, mas não recebe resposta do órgão. “Quem é o atual responsável pela fiscalização? Porque a empresa cobra da gente pela quantidade de sedimento retirado. Quando o rio estava cheio, não era possível ver a obra, agora que a água abaixou está visível a incompetência”, enfatiza.

O atual desassoreamento do Rio Tietê foi iniciado em agosto do ano passado pelo governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB). A área compreende 44,2 quilômetros do manancial, no trecho entre os córregos Três Pontes, na divisa de Itaquaquecetuba com São Paulo, e o Ipiranga, em Mogi. O investimento é de R$ 37,7 milhões. Quando a obra for concluída, terão sido removidos 343 mil metros cúbicos de sedimentos (como areia, argila e materiais não inertes) e lixo depositado no fundo do Tietê, a fim de evitar inundações no entorno. “Se tiver uma chuva forte, vai extravasar a água, porque o rio está cheio de sedimentos, o que o deixa raso”, pontua o ambientalista. A expectativa é concluir o trecho em fevereiro de 2018.

Atualmente, os trabalhos se concentram na região do Parque Leon Feffer e irá atender também a foz do Córrego Matadouro e do Ribeirão dos Canudos. “Paralelamente, estamos atuando em Itaquaquecetuba, na região da Vila Japão. Até o momento já foram retirados cerca de 70 mil m³ de sedimentos. Após o término desse trecho, as máquinas se encaminharam para a divisa de Mogi das Cruzes e Suzano, atuando também na foz do Córrego Taiaçupeba e Rio Jundiaí”, trouxe a nota do DAEE enviada a O Diário.