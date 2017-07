Alvorada “acorda” os devotos do Divino no Distrito de Braz Cubas

Cidades

A primeira alvorada da Festa do Divino de Braz Cubas foi realizada ontem, com a reunião dos casais de festeiros, capitães de mastro, devotos e religiosos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque.

O grupo percorreu as ruas centrais do distrito, numa repetição da tradição da alvorada em Mogi das Cruzes, quando devotos “acordam” a Cidade para mais um dia de louvor ao Divino Espírito Santo.

A Festa de Braz Cubas chega hoje ao quarto dia, com uma programação de eventos como a missa das crianças, às 10 horas, e o início da quermesse instalada no Largo da Feira, a partir das 18 horas.

Na novena terá missa presidida pelo padre José Orlando da Cruz, no mesmo horário, às 18 horas. O tema será o fruto da caridade.

Durante toda a semana, os devotos poderão acompanhar a programação religiosa e folclórica, com destaque para a Entrada dos Palmitos, no sábado, às 9 horas (concentração em frente à quadra da Escola de Samba Brazcubão, na rua Schwartzman, 758).

A missa de encerramento será às 9 horas de domingo, dia 9, com uma procissão na sequência e procissão pelas ruas do bairro, com o andor do Divino. Aos participantes, será servido um bolo. Durante todos os dias, a liturgia será preparada pelas pastorais e comunidades de Braz Cubas.