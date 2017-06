Alunos são diplomados ‘vereadores’ na Câmara de Mogi

QUADRO DESTAQUE

Os 46 alunos escolhidos para o “Parlamento Estudantil 2017” nas categorias vereadores infanto-juvenis (Ensino Fundamental) e jovens (Ensino Médio) foram diplomados ontem pelo presidente do Legislativo, pastor Carlos Evaristo (PSD).

O projeto que chega à nona edição terá as sessões ordinárias realizadas nesta quinta-feira e proporcionará a estudantes de escolas públicas e privadas a vivência do processo legislativo por meio da simulação do exercício do mandato de vereador.

Também está marcada para as 9 horas desta quinta a posse e eleição da mesa diretiva dos vereadores infanto-juvenis, seguida da sessão ordinária da categoria, a partir das 10 horas do mesmo dia. Às 11 horas, ainda na quinta, serão entregues os certificados de participação dos vereadores infanto-juvenis.

Já às 14 horas desta quinta-feira acontecerá a posse e a eleição da mesa diretiva dos vereadores jovens, com sessão ordinária às 15 horas e entrega de certificados de participação às 16 horas.

Andressa Lopes, 13, do Colégio Gutenberg, matriculada no oitavo ano, recebeu diploma de vereadora estudantil. “Quis dar uma contribuição à sociedade. Pensei na criação de um Cartão de Auxílio Municipal para pessoas de baixa renda comprarem material paradidático”, disse.

Felipe Appelt Gomes, 12, do Colégio MCE, cursando o oitavo ano, também foi um dos diplomados ontem. “Meu projeto é para prevenir o vírus H1N1 por meio do fornecimento no transporte público, ônibus ou trem, de álcool em gel em local de fácil acesso”, contou.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Marcus Melo (PSDB), do juiz diretor do Fórum de Mogi, Alexandre Gustavo da Câmara Leal Belluzzo, da juíza de Guararema, Vânessa Christie Enande, da dirigente Regional de Ensino de Mogi, Rosania Morales Morroni, e da secretária municipal de Educação, Juliana Guedes, além dos vereadores Edson Santos (PSD), Mauro Araújo (PMDB), Diegão Martins (PMDB), Caio Cunha (PV), Antonio Lino da Silva (PSD) e Pedro Komura (PSDB).