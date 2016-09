Alunos realizam plantio de mudas no Dia da Árvore

Comentários (0) Cidades Like

Os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, professores e demais colaboradores da Universidade Braz Cubas (UBC) comemoram o Dia da Árvore, celebrado nesta quarta-feira (21), com o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica, às 15h30. Serão 100 mudas, entre espécies como ipê-amarelo-do-brejo, ipê-amarelo-cascudo, quaresmeira rosa e roxa, macaná-da-serra, mulungo, aroeira, jerivá, entre outras.

Além de fazer parte de uma atividade prática da disciplina Paisagismo, ministrada pela professora Miriam Escobar, o plantio das mudas é uma forma de contribuir com o meio ambiente, criando caminhos sombreados e floridos no campus, no Mogilar.

O coordenador de Arquitetura e Urbanismo, professor José Francisco Xavier Magalhães, observa que, como o campus está entre as serras do Itapeti e a do Mar, serve como ponto de apoio de várias espécies de aves que serão beneficiadas com o plantio.