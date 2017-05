Alunos e escola de Mogi começam a se preparar para o Enem

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) edição 2017 começaram na manhã desta segunda-feira (8) e seguem até o próximo dia 19. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), por volta das 8h30, os candidatos já acessavam o site www.enem.inep.gov.br/participante para realizar o cadastro. A taxa para confirmar a participação é de R$ 82,00 e pode ser quitada até o dia 24 de maio.

A prova é uma das mais esperadas do ano e por isso alguns estudantes já intensificaram os estudos a fim de conquistar uma vaga em universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e nas particulares, via Programa Universidade para Todos (Prouni).

Thiago Mineli Neves, de 17 anos, aumentou a carga horária de estudos em cerca de 10 horas por dia. De segunda a sexta, faz um curso pré-vestibular das 7 às 17 horas, estuda no ensino regular das 19h20 às 23 horas e, aos finais de semana, participa de um preparatório das 8 às 12 horas. “Além disso, também estudo em casa. A maior dificuldade para mim é a área de Exatas. Meu sonho é estudar história na USP”, diz. Ele acrescenta ainda que a realização da prova em dois dias torna-se massante e gostou da mudança do MEC em aplicar o teste em dois domingos seguidos. “São muitas questões para resolver num curto espaço de tempo. Então, no segundo dia de prova, a gente já chegava cansado do dia anterior”, pontua.

Rita de Cássia Franco é coordenadora pedagógica na escola em que Neves estuda, a E.E. Professor Paulo Ferrari Massaro, em Jundiapeba. Eles já começaram a ajudar os alunos a se inscreverem, além de apoiar os professores no reforço das aulas a fim de influenciar os estudantes a continuarem os estudos. “A nossa meta é ter 100% dos alunos correndo atrás de uma bolsa de estudos”, enfatiza.

A unidade abre espaço, aos finais de semana, durante o programa Escola da Família, para o curso pré-vestibular oferecido pela União de Núcleos de Educação Popular para Negros e Classe Trabalhadora (UNEafro). A turma é formada por 40 alunos.

Passo a passo

Para se inscrever no Enem, o candidato precisa cadastrar o CPF e data de nascimento na primeira etapa do processo. Em seguida, deve preencher o formulário online com os dados pessoais. O próximo passo é a aba de atendimento especializado, na qual o estudante deverá informar, se necessário, atendimento específico para realizar o teste. Estes casos são para quem tem alguma deficiência ou síndrome, para isso, precisa ser fornecido o número da Classificação Internacional de Doenças (CID), além de anexar o laudo médico. Para esta parcela, é dada uma hora a mais de avaliação.

Na aba ‘prova’, o estudante deve optar pelo idioma inglês ou espanhol para o teste de língua estrangeira. Nesta etapa também é escolhida a Cidade onde será realizado o exame. Na seção seguinte, a ‘Ensino Médio’, o concorrente deverá optar por uma das quatro opções: “Já conclui o sino médio”, “estou cursando a última série/ano do ensino médio”, “estou cursando o ensino médio, mas não concluirei no ano letivo de 2017” e “não estou cursando e não conclui o ensino médio”.

A oitava seção, a ‘Escola’, é exigida para os candidatos que vão terminar o ensino médio em 2017. O participante terá que informar a unidade federativa, o município e nome da escola, ou o código da instituição. Na penúltima etapa é o questionamento socioeconômico, formado por 27 questões. Por fim, o concorrente deverá imprimir o boleto para pagamento ou pedir a isenção da taxa. Podem solicitar o benefício os concluintes, membros de família de baixa renda em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritos no CadÚnico ou com renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública ou como bolsista integral em escolas particulares.