Alunos da rede pública retornam às aulas nesta segunda-feira

SILVIA CHIMELLO

As aulas da rede pública recomeçam na segunda-feira para cerca de 69 mil alunos da rede pública estadual e municipal de Mogi das Cruzes. Os mais de 30 mil estudantes que frequentam as escolas privadas da Cidade também retornam às atividades durante a semana. Normalmente, na volta das férias, o trânsito muda, especialmente nas proximidades das escolas localizadas na área central.

A Secretaria Municipal de Transportes informa que vai reforçar a fiscalização para evitar transtornos em horários de pico, na entrada e saída das escolas da região central. A recomendação aos pais e responsáveis é que fiquem atentos aos locais de estacionamento dos veículos, evitando parar em fila dupla.

Apenas na rede estadual são 37 mil estudantes que frequentam as 59 escolas públicas de ensinos Fundamental I, II, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) existentes na Cidade. Os outros 32 mil são das escolas municipais de ensino Fundamental I e II e ensino infantil. As creches não tiveram férias.

A rede municipal de ensino atende 45.726 alunos matriculados, destes 21.530 alunos estudam em período integral. Ao total, a Pasta conta com 2.956 servidores, sendo 1.483 do quadro do magistério e 1.473 do corpo técnico. Durante o período de recesso das escolas municipais, a Prefeitura ofereceu capacitação para mais de 750 servidores. Dentre eles, agentes escolares e auxiliares de serviços gerais, auxiliares de desenvolvimento da educação e cozinheiros.

Para ajudar os alunos a retomar as atividades, a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica da Secretaria da Educação orienta os alunos a planejar o retorno à rotina escolar, adotando algumas medidas no final de semana. É bom programar o despertador com horário mais cedo no domingo para o corpo se acostumar e evitar sonolência, e organizar os materiais, roupas, cadernos e estojo com antecedência a fim de evitar correria na segunda-feira.

A Coordenadoria informa que no segundo semestre, os pais poderão consultar os boletim escolar dos primeiros dois bimestres do ano através do portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br). A ferramenta permite acompanhar a evolução educacional dos alunos, por disciplina.

Os alunos que prestarão vestibular para 2018 vão ter a chance de reforçar o aprendizado na escola com o Cursinho Pré-Vestibular Online da Secretaria, com acesso gratuito, utilizando apenas o Registro do Aluno (RA). O benefício do uso da ferramenta é estendido a ex-alunos.As aulas dos Centros de Estudos de Línguas (CELs) também voltam depois de amanhã.