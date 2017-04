Alunos da Escola Francisco Ferreira Lopes expõem ‘A Célula’

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Alunos do ensino médio da Escola Estadual Francisco Ferreira Lopes, no Mogilar, realizam hoje, a partir das 9h30, a exposição “A Célula”. A mostra foi feita a partir das aulas de Biologia ministradas para nove turmas de segundo ano nos três turnos e traz o universo que compõe as células do corpo humano. Esta é a 10 edição do projeto desenvolvido pela professora Sandra Pacca.

Os trabalhos podem ser conferidos em dois horários. O primeiro é entre as 9h30 e o meio-dia e o segundo das 13h30 às 16 horas. Segundo a coordenadora, o trabalho teve empenho dos alunos na busca por novas formas de representação da microscópica estrutura funcional do ser vivo. “Eles fizeram modelos tridimensionais que mostram bem como funciona esta parte do corpo. É complicado aprender quando não se entende desde a raiz o funcionamento de uma parte essencial do corpo. Os modelos criados em aulas têm aspectos pedagógicos desenvolvidos pelos próprios alunos, já que eles tiveram total liberdade de criação”, comentou.

Ao todo devem ser expostos cerca de 400 trabalhos desenvolvidos a partir das aulas de biologia ministradas ao ensino médico do Chicão. Foram produzidos convites para pais e responsáveis dos alunos envolvidos, professores e diretores de escolas da Cidade e representantes da Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Mogi das Cruzes. Vizinhos à escola também podem conferir a mostra.

Esta é a décima edição de “A Célula”, um projeto desenvolvido pela professora com a intenção de marcar o aprendizado dos jovens da escola pública. “Tenho passagens por universidades e este trabalho foi desenvolvido com tanta qualidade que supera o já feito por muitos da área universitária”, disse a O Diário.

A mostra fica aberta apenas nesta quarta-feira. O endereço da escola é Rua Dr. Deodato Wertheimer, 426, no Mogilar. A entrada é gratuita.