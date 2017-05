O alerta do veterinário: saguis não devem ser alimentados

Cidades

Moradores na região do Rio Tietê, os saguis encontrados no Parque Centenário estão sendo alimentados por visitantes. No último mês, três pessoas foram mordidas enquanto alimentavam os animais, uma prática não recomendada. A Prefeitura iniciou uma ação para orientar os frequentadores dos parques municipais a não oferecerem alimentos aos macacos e outras espécies silvestres que vivem nestes locais.

As vítimas das mordidas foram encaminhadas para tratamento antirrábico, com a aplicação de soro e vacina. Os casos de agressões foram reunidos por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde.

Os macacos podem transmitir raiva e outras doenças aos seres humanos. Além disso, eles são prejudicados com a alimentação inadequada, uma vez que a dieta deles deve ser composta por frutos, sementes, goma de árvores e insetos, capturados por eles próprios.

Todas as agressões ocorreram no momento em que as vítimas tentavam alimentar os macacos. “Alimentar esses animais é perigoso para humanos e também para os animais, pois além de uma dieta inadequada, eles podem contrair doenças humanas, algumas fatais para os macacos”, informa o veterinário Jefferson Renan de Araújo Leite, do Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses.

A espécie envolvida nas agressões é o Sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus), que conta com uma família composta por cerca de 15 indivíduos no Parque Centenário. A espécie é exótica para o Estado de São Paulo, ou seja, não é uma espécie nativa.

“Ela é oriunda do Nordeste brasileiro e foi introduzida aqui na região por meio do tráfico de animais silvestres, muitos anos atrás. Sua presença representa risco à saúde humana, porque os saguis podem ser reservatórios naturais do vírus da Raiva, e também um risco às espécies nativas”, informa o veterinário.

Na nossa região, a espécie nativa é o Sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita), ameaçado de extinção por conta da perda de habitat e principalmente pela concorrência com os Saguis-de-tufo-branco.

Nos últimos 10 anos, foram registrados 28 casos de agressões de macacos a vítimas residentes na cidade, três casos somente neste ano, entre os dias 29 de março e 29 de abril. Em caso de agressões, é fundamental que a vítima procure atendimento médico imediato, mesmo que seja um simples arranhão, porque acidentes com animais silvestres são potencialmente perigosos em relação à transmissão do vírus da Raiva.

Esses animais também são encontrados no Parque Leon Feffer, em Braz Cubas, e em outras áreas verdes, nas proximidades da Serra do Itapeti e do Rio Tietê.