Alto Tietê tem quase 1,6 milhão de habitantes

Estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o Alto Tietê atingiu, em 2016, a marca de 1.593.224 habitantes, um crescimento de 10,4% em relação ao total informado pelo Censo 2010, quando foram contabilizados 1.441.879 moradores. Mogi das Cruzes foi a cidade que teve o maior aumento, 41.542 pessoas, saindo de 387.779 para 429.321 em seis anos.

As informações foram divulgadas na tarde da última terça-feira pelo IBGE. As projeções são feitas com base nos números captados a partir do Censo 2016. Naquela ocasião, a Região, que conta com 10 cidades, tinha 1.441.879 habitantes. Seis anos depois, o Instituto estima que 1.593.224 estejam nesta parte do Estado.

A taxa de crescimento da Região foi superior à média nacional, que é de 0,80%. Depois de Mogi, que é a maior e a que mais aumentou na Região, vem Itaquaquecetuba, com 356.774 moradores estimados e um crescimento de 34.920 novas pessoas de 2010 para 2016. Itaquá é a segunda mais populosa do Alto Tietê. Em terceiro está Suzano, que soma 288.056 habitantes, um acréscimo de 25.488 em seis anos. Onde menos se cresceu foi na pacata Salesópolis. Por lá, 1.158 pessoas chegaram durante o período analisado. A população local é estimada em 16.797, a menor da Região (confira quadro completo nesta página).





Para Marco Aurélio Bertaiolli (PSD), prefeito de Mogi, a Cidade já ultrapassou os 500 mil habitantes há tempos, mas isso ainda não teria sido corretamente apontado pelo IBGE. “É preciso tomar cuidado porque depois que se ultrapassa a marca dos 500 mil moradores, a Cidade não cresce, ela incha. As pessoas procuram Mogi porque aqui o poder público conseguiu sincronizar o crescimento populacional com os serviços públicos. Não falta vaga em escola e há diversas creches construídas para atender a uma fila que era muito grande. Tivemos avanços importantes como o novo zoneamento aprovado pela Câmara e o Estudo de Impacto de Vizinhança que ainda está em análise. Há um planejamento para o crescimento responsável”, comentou.

As populações dos municípios, segundo o IBGE, foram estimadas por um procedimento matemático e resultam da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento das cidades observadas nos dois últimos censos (2000 e 2010).

A arquiteta e urbanista Ana Sandim ressalta que houve o crescimento, sobretudo, da população não economicamente ativa, gerando gastos ao poder público e que a infraestrutura não acompanha este ritmo de crescimento. “É certo que a maior parcela desta população que cresceu é de gente que nasceu, pessoas, portanto, que são crianças, que têm no máximo seis anos. Elas não geram renda, mas demandam gastos do poder público com água, esgoto, educação. As demais, adultas, que buscaram a Cidade pela qualidade de vida que ela oferece, não conseguem equilibrar a balança. Além disso, é necessário observar que a tendência é de reocupação do Centro das cidades com a verticalização. Em espaços que moravam 30 famílias em residências de um piso passarão a morar 180 com a verticalização. Apesar das pessoas darem preferência à ocupação em pontos centrais, onde há infraestrutura como saneamento básico, é necessário observar a ocupação nas bordas (periferias) para que não ocorra de forma desordenada”, analisou.

Dados

As projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) servem como base para que o Governo Federal defina investimentos e repasses às cidades brasileiras. É graças a dados consolidados que as prefeituras pleiteiam financiamentos e verbas para obras, programas e projetos.

Neste levantamento, o IBGE aponta que 56,4% da população (116 milhões de pessoas) vivem em 5,6% das cidades (309). Elas têm mais de 100 mil habitantes.

Os municípios com mais de 500 mil habitantes (41) concentram 29,9% da população do País (61,6 milhões de habitantes). Por outro lado, a maior parte dos municípios brasileiros (68,4%) possui até 20 mil habitantes e representa apenas 15,8% da população do País (32,3 milhões de habitantes).

Quando se excluem as capitais, os 10 municípios mais populosos são Guarulhos (SP), Campinas (SP), São Gonçalo (RJ), Duque de Caxias (RJ), São Bernardo do Campo (SP), Nova Iguaçu (RJ), Santo André (SP), Osasco (SP), São José dos Campos (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE).

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) tem 21,2 milhões de habitantes, que correspondem a 10,3% dos 206 milhões de brasileiros estimados.