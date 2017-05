Alto Tietê mantém área de Mata Atlântica entre 2015 e 2016

DESTAQUE

NATAN LIRA

O levantamento “Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica”, realizado pela SOS Mata Atlântica em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostrou que as cidades do Alto Tietê mantiveram a reserva deste bioma entre 2015 e 2016. No entanto, é possível verificar na pesquisa que, nas últimas três décadas (de 1985 a 2015), Mogi das Cruzes, a maior reserva da Região (15 mil hectares), seguida por Salesópolis (13.509 ha) e Biritiba Mirim (10.401 ha) perdeu 4,8 mil ha. Apenas Poá não possui este tipo de vegetação.

O estudo é realizado pelos técnicos a partir da interpretação e comparação de imagens digitais captadas das matas, que permitem a aproximação às áreas de até três hectares. Apesar de os institutos realizarem o monitoramento de terrenos que foram desmatados e estão sendo regenerados, este estudo não faz compensação e refere-se apenas ao território de mata perdida.

Em todo o País, a pesquisa verificou o desmatamento de 290 quilômetros quadrados nos 17 estados que possuem partes do bioma, um aumento de 57,7% em relação ao período anterior (2014-2015), que teve desmatamento de 184 km². Para o pesquisador e coordenador técnico do estudo pelo Inpe, Flávio Jorge Ponzoni, os dados são alarmantes e a maior causa ainda é a ação do homem. “A gente percebe que são áreas em que houve derrubadas para a construção de empreendimentos e demais interesses econômicos”, conta.

O Estado de São Paulo também registrou aumento de 1.462% na perda de mata, comparado ao período de (2014-2015), passando de 0,45% para 6,98%. “Em São Paulo tem mais relação com os fenômenos naturais, sobretudo os vendavais e tornados que atingiram os municípios de Jarinu, Atibaia, Mairinque, São Roque e Embu-Guaçu em junho do ano passado”, pontuou Ponzoni.

A Bahia liderou o desmatamento, com supressão de 12.288 ha de mata – alta de 207% em relação ao ano anterior, quando foram destruídos 3.997 ha. O segundo Estado que mais desmatou foi Minas Gerais, com 7.410 ha, seguido por Paraná (3.453 ha) e Piauí (3.125 ha). “Nos últimos estudos, a gente percebeu que Minas e o Piauí mantinham aumento na perda de mata, mas outros estados, como a Bahia que há tempos não sofria tamanha supressão de mata, contribuíram para este dado alarmante”, enfatiza.

Todos os anos, segundo Ponzoni, as pastas do Governo Federal relacionadas ao meio ambiente têm acesso à pesquisa. No entanto, na visão dele, o fim do desmatamento no Brasil ainda é uma realidade difícil de se acreditar devido à falta de conscientização da própria população. “Mais de 70% da população vivem no domínio da Mata Atlântica, então atuam levando em conta seus interesses econômicos. Conheço regiões que tiveram problemas ambientais há séculos, como os EUA, durante a guerra civil, e recuperaram toda a área, mas aqui cada vez mais nos distanciamos disso”, conta.