Alto Tietê ganha quatro novos delegados

QUADRO DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

No primeiro semestre deste ano, Mogi das Cruzes não contará com nenhum novo delegado de polícia apesar da reivindicação de políticos em reunião no último dia 9 de março com o secretário de Estado da Segurança Pública, Mágino Barbosa Filho, na Capital. O delegado seccional Marcos Batalha divulgou na tarde de ontem a O Diário que foram designados 4 novos delegados recém-saídos da Academia da Polícia Civil para atuação na área da Seccional, ou seja, 2 para a Delegacia Central de Suzano, outro vai para a Central de Itaquá e o quarto para a Delegacia de Poá. Diante do quadro, continua o déficit de delegados em Mogi.

O seccional Batalha é otimista, pois segundo ele ressaltou, o governador Geraldo Alckmin já nomeou recentemente cerca de 800 policiais civis. Eles terão que concluir o curso na Academia e depois serão indicados para os municípios no Estado de São Paulo. “Desta vez, Mogi receberá policiais”, acredita.

O secretário Mágino Barbosa anunciou a vinda de agentes para aumentar o efetivo ao inaugurar, em 5 de abril, o Necrim (Núcleo Especial Criminal), porém restou a Mogi apenas um investigador de polícia, o qual já está atuando no Distrito Central.

Outras delegacias até que foram beneficiadas, pois 2 escrivães atuarão em Suzano, 1 em Ferraz de Vasconcelos, 1 em Poá e 1 em Salesópolis.

Vale lembrar que para toda a jurisdição da Delegacia Seccional de Mogi veio apenas 1 investigador, assim como os 4 delegados indicados também não vão solucionar a defasagem, pois é claro que as autoridades que já trabalham em Mogi das Cruzes e nos municípios de Suzano, Poá, Ferraz e Itaquá permanecerão respondendo pelos plantões de duas delegacias a cada 12 horas. A situação resulta sempre em reclamações por parte da população que busca por atendimento mais rápido e eficaz.

SILVIA CHIMELLO

Vereadores pedem mais policiais

Os vereadores pretendem encaminhar documento ao Governo do Estado para solicitar reforço na segurança da Cidade. Eles unirão forças com os deputados estaduais do Alto Tietê para pedir o envio de novos policiais militares ao Município, que enfrenta problemas nessa área, especialmente em locais mais afastados, como a região da Divisa de Mogi com Suzano, Arujá e Itaquaquecetuba.

O assunto foi tratado na sessão de ontem pelo vereador Antônio Lino (PSD). Ele disse que visitou nos últimos dias o Jardim Margarida, Jardim Piatã, São Joaquim, Jundiapeba, Varinhas, Quatinga e Barroso. “Em todos os locais, o que a população mais reclama é a falta de segurança pública. O Governo do Estado está em vias de integrar mil homens à Polícia Militar e temos que ser contemplados com uma parte disso. A situação é preocupante porque são apenas três viaturas aos finais de semana para uma região que possui cerca de 200 mil habitantes”, disse.

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa, Cláudio Miyake (PSDB), disse que em breve será realizada outra reunião para discutir o assunto com todas as entidades ligadas ao setor. “Vamos reforçar o pedido para que entre esses mil novos homens em vias de serem chamados pelo concurso, haja profissionais para atuação em Mogi”, prometeu.