Alto do Ipiranga ganha Unidade Básica de Saúde

Com o desafio de diminuir a fila de espera para atendimentos ginecológicos e odontológicos, a Prefeitura de Mogi das Cruzes inaugurou, na manhã desta quinta-feira (8), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Carlos Duarte Guedes, no Alto do Ipiranga. O espaço terá capacidade de realizar, em média, três mil consultas, o que representa 10% dos atendimentos eletivos da Cidade. O maior problema, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é reduzir a taxa de faltas aos agendamentos, na casa dos 20%.

O novo ponto de atendimento, o 63º em funcionamento na Cidade, custou R$ 1.452.844,34, e é o maior da rede do Sistema Integrado de Saúde (SIS), com 742,69 metros quadrados (m²). O local passará a atender o público em 1º de outubro.





“Esta UBS é a porta de entrada do sistema de saúde local. Os pacientes poderão agendar clínicos gerais, pediatras, ginecologistas e dentistas. Esta será a primeira unidade com uma sala com dois leitos de observação. É importante porque, às vezes, uma criança precisa tomar soro e pode ficar ali, já que requer um curto espaço de tempo. O ProMeg, que é o programa de distribuição de remédios gratuitos, vai disponibilizar 127 tipos diferentes de medicamentos aqui. Começamos com uma equipe, mas há possibilidade de aumentar para três, chegando a nove mil atendimentos mensais. Este novo espaço trará um impacto muito grande na rede de saúde municipal, sobretudo porque Vila Lavínia, Vila Cléo, Jardim Universo, Vila Rubens e Alto do Ipiranga serão beneficiados. Antes, esses pacientes iriam para a UBS de Braz Cubas, posto do Jardim Layr ou UBS do Jardim Universo, que estavam superlotados. Isso melhora a distribuição”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis.

A superlotação de outras unidades preocupa a Prefeitura. Por mês, a UBS do Jardim Universo chega a realizar 10 mil atendimentos. A ginecologia deve ser a área com a maior melhora em relação à redução de prazo em atendimento.

“Entre abril e maio foram sete mil faltas a consultas. Se este número não existisse, somadas as três mil vagas abertas hoje, nós teríamos gargalos solucionados na Cidade. Por exemplo, ginecologia é um problema em, pelo menos, oito unidades. A gente quer trazer do nível vermelho (mais de um mês) para o verde (menos de um mês)”, acrescentou Cusatis.

O prefeito Marco Bertaiolli (PSD) ressaltou a importância e o tamanho do novo espaço e lembrou que o número de ausências a consultas teve uma pequena queda, de cerca de 10%. “É um desafio conscientizar a população. Se nós não tivéssemos um desperdício de 20% das consultas todos os meses, nossas unidades de pronto-atendimento estariam mais esvaziadas e haverá consultas que poderiam ser feitas no mesmo dia”, disse. Este número era de 30% até o ano passado.

Em média, a Cidade faz 70 mil pronto-atendimentos. A UBS passará por higienização a partir de hoje e mais alguns funcionários devem ser contratados pela Pró-Saúde, entidade gestora. A expectativa é de que os pacientes comecem a ser atendidos em 1º de outubro. Os agendamentos pelo 160 para a unidade valem a partir desta sexta-feira. Parte da obra, R$ 659 mil, veio de emenda parlamentar do ex-deputado federal Junji Abe (PSD).

Aguinaldo Correia, diretor operacional da Pró-Saúde, afirmou que a análise de ampliação será observada aos poucos. “Vamos seguir as diretrizes da Secretaria e, conforme for observada a necessidade de aumento, haverá a ampliação da oferta de serviços”, concluiu.

Homenagem

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Carlos Duarte Guedes, no Alto do Ipiranga, recebe o nome de um dos mais conhecidos e importantes representantes da classe odontológica de Mogi das Cruzes. Guedes nasceu em São Paulo, mas chegou a Mogi ainda criança. Estudou no tradicional Instituto de Educação Dr. Washington Luís, antes de ingressar na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), na turma de 1974. Trabalhou mais de 25 anos na Prefeitura. Durante este período, prestou serviços à comunidade, chefiou o departamento odontológico e foi secretário municipal de Saúde.

Foi dele a ideia do “Vale um Sorriso”, serviço que visava o atendimento de prevenção às cáries em crianças de escolas públicas periféricas e nas zonas rurais.

O filho do homenageado, João Vitor Cardoso Guedes, comentou sobre a decisão da Prefeitura de batizar o prédio com o nome do pai dele. “Ele ficaria muito feliz. Meu pai tinha um senso de responsabilidade muito grande e nos passou isso. Certamente, pediria que todos continuassem a trabalhar pelo bem da Cidade que tanto gostava”, concluiu.

Inaugurações

Até o final do ano, outros equipamentos da área da Saúde devem ser inaugurados em Mogi das Cruzes. As entregas fazem parte da programação do 456º aniversário da Cidade. A próxima está prevista para dia 17 e trata-se do Centro de Bem-Estar Animal, em César de Souza. O local, com capacidade para 100 animais, é destinado aqueles que foram maltratados.

O Centro de Reabilitação Dr. Aristides Cunha Filho, construído ao lado do Hospital Municipal Prefeito Waldemar Costa Filho, em Braz Cubas, deve abrir as portas em 20 de setembro. Em dezembro estão previstos outros equipamentos do setor como o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), destinado ao tratamento de pessoas com dependência química. Era uma demanda antiga da Cidade e de grupos que atendem a este público, já que não havia lugares públicos de referência ao tratamento de drogas. Por fim, outro espaço deve ser a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida Kaoru Hiramatsu, no Oropó. Este centro médico concentrará boa parte dos atendimentos de emergência na região de Braz Cubas. O local contará com leitos para internações curtas, de até 24 horas. O plano do prefeito Marco Bertaiolli é encerrar os oito anos de gestão com 68 equipamentos em funcionamento na rede municipal de saúde, 34 construídos neste período.