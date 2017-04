Artigos

Recebi em meu Whatsapp, um fictício diálogo, por sinal, bem condizente com a nossa realidade, entre uma chamada com pedido de ajuda e um atendente da policia.

– Alô é da polícia?

– Sim, em que posso ajudar.

– Manda uma viatura aqui na minha rua. Está ocorrendo um assalto e os bandidos armados atirando nas pessoas!

– Olha senhora, nenhuma viatura quer ir. Se os assaltantes reagirem atirando nos policiais e os policiais revidarem e os bandidos morrerem, seu vizinho vai filmá-los baleados e amanhã estará em todos o jornais a matéria: Absurdo! Polícia executa covardemente jovens em comunidade!

Os policiais serão afastados, demitidos, presos, chamados de assassinos, condenados pela sociedade antes do julgamento.

A família dos bandidos dirá que eram estudiosos, trabalhadores, excelentes filhos, cidadãos exemplares.

Haverá manifestações, queima de ônibus, apedrejamentos de vitrines, vão fechar a rua e o transito ficará um caos.

A ONU divulgará uma nota de repúdio e solicitará o fim da Polícia.

A OAB pedirá indenização à família dos jovens (bandidos) que tiveram seu sonho interrompido pela Polícia, os direitos humanos custearão o velório com direito a honrarias e cobrirão os caixões com a bandeira nacional, o mundo inteiro se comoverá e se posicionar contra a Polícia.

-E agora, o que devo fazer?

– Pode ir morar num País sério ou ligar para os direitos humanos, pedir para irem aí conversar com os bandidos. Irão garantir a eles os direitos de assaltarem em segurança.

Pois é, uma triste realidade, mas enfim, nada de melhor se pode esperar de um País governado pela grande maioria, de bandidos.

As descobertas vindas à tona nestes últimos tempos, são estarrecedoras e evidentemente não seria possível ocorrer, sem uma grande rede de proteção a toda essa bandidagem.

Infelizmente por aqui, fazer a coisa certa é que está errado.

Heloisa A. Martinez é empresária