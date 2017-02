Algo precisa mudar

Editorial

Um visitante que passar por Mogi das Cruzes nesse início de ano vai levar uma péssima impressão causada pelo mato alto em calçadas públicas e particulares. O morador da Cidade já conhece bem os problemas enfrentados no decorrer do ano: buracos, falhas do piso e os perigosos desníveis, em especial, nos bairros íngremes, onde a conexão entre os passeios é sofrível, mesmo nas regiões valorizadas, como Parque Monte Líbano e o Socorro.

É no período das chuvas que a situação se complica.

Há proprietários descuidados e proprietários movidos pela especulação imobiliária que não vendem, não trocam, não reformam e nem fazem melhorias nos imóveis e os abandonam durante anos. Recebem multas, mas não pagam. Há falhas do poder público no cronograma de limpeza e capinação.

A Cidade é desrespeitada. E o que acontece nas calçadas e também nos terrenos baldios vira um problema de saúde pública – em tempos de dengue, zika e, agora, até febre amarela, esses imóveis são propícios para a infestação de insetos, ratos, baratas e escorpiões.

Para além do desconforto e dos riscos de acidentes, no caso das calçadas tortas e cheias de buracos, o desleixo com esse espaço público empobrece a convivência entre o cidadão e a Cidade.

A responsabilidade não é só do poder público, mas cabe a ele articular políticas que combatam esse problema. Não há uma rua sem um buraco a atrapalhar o pedestre ou a tornar insegura e, muitas vezes, inviável, a passagem de um cadeirante ou de uma pessoa com mobilidade reduzida.

Algo precisa ser feito para melhorar as nossas calçadas. O que vamos fazer: melhorar o sistema de fiscalização? Pesar mais no valor da multa? Retirar do limbo a lei municipal que garante a contratação de uma empresa para a limpeza a posterior cobrança do proprietário? Conscientizar o proprietário de imóvel sobre os danos dessa condução desleal com vizinhança e com ele mesmo?

O mosquito da dengue, a zika e a chikungunya, o rato que transmite a leptospirose, não escolhe pobre, nem rico.

A Cidade não está conseguindo dar uma resposta a esse problema. O mato que invade pontos de ônibus como o mostrado na fotografia por esse jornal nessa semana desvaloriza Mogi, desrespeita o cidadão. E, pior do que tudo isso, não parece incomodar as lideranças políticas e sociais.