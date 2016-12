Alfa garante ouro em final de boxe

Esportes

GERSON LOURENÇO

A equipe da Associação de Lutadores e Futuros Astros (Alfa)/Bertioga garantiu duas medalhas nas finais do Torneio Infantil Galo de Ouro, no último final de semana, no ginásio do Coliseu Boxe Center, em Guarulhos. Luan Leite, na categoria 69 kg foi campeão, enquanto Thiago Santos, na classe 51 kg, obteve o vice-campeonato. Todos os clubes laureados tiveram presença marcante durante todo o movimentado torneio e receberam medalhões e troféus oferecidos pelo Coliseu Boxe Center. Ao todo, 76 garotos participaram da tradicional competição sob organização da Federação Paulista de Boxe (FPB).

Luan derrotou Miguel Neves, da equipe Osan/Jabaquara, de Santos, por nocaute no segundo round. Com melhor postura, o mogiano venceu o combate que até então estava bem equilibrado.









E Thiago ficou com o vice-campeonato com o nocaute sofrido no terceiro round, diante de João Victor, da equipe Atleta Cidadão, do município de São José dos Campos.

Luan Thiago são atletas da Alfa, mas competiram o torneio com a equipe Osan/Jabaquara. “Eles sempre lutam muito bem e chegam nas finais. Então o Márcio Martins, que comanda a Osan, pediu que eles fossem seus representantes para ajudar na classificação geral do campeonato e deu certo”, afirmou Anderson Firmino, técnico da Alfa/Bertioga.