Alex Constantino lança CD no Vasques

O cantor e compositor Alex Constantino lança o CD “Segredo”, amanhã, no palco do Teatro Vasques. Ele apresenta canções inéditas do gênero da MPB, Bossa Nova e Samba, compostas por Laércio Vieira Menezes, compositor que fez carreira ao lado de grandes nomes do cenário musical brasileiro.

Gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música de Mogi das Cruzes (Emam), o álbum tem a produção musical e arranjos são de Anderson ‘Heavy’ e produção fonográfica do próprio Alex Constantino. O show terá participações especiais de Evandro dos Reis (viola e cavaquinho), Bianca Cirillo (voz), Guilherme Bandeira (voz), Vanderlei de Oliveira (percussão), Emerson Tico (pandeiro). Também estarão no palco Anderson ‘Heavy’ (baixo), Danilo Silva (guitarra e violão), Rafael Lourenço (bateria) e Juliana Cardoso (piano).

Nesta apresentação no Vasques, que faz parte da programação do Festival de Inverno Serra do Itapety, Alex Constantino contará com instrumentistas de cordas como Emy Marques e Cássia Schneider ao violino e Ruth Schneider na viola, além de Rebeca Gomes ao violoncelo. Todas as composições do álbum são de Laércio Vieira em parceria com Constantino, Anderson ‘Heavy’ e Paulo Henrique, o PH.

Pós-graduado em Educação da Música, com ênfase em Música Popular, Alex Constantino é também professor de canto em Mogi das Cruzes. Integrante do projeto “Samba no Quintal” realizado na Associação Casarão da Mariquinha e do projeto “Casa de Ciata”, com repertório de samba de raiz, apresentado em casas de cultura, eventos, projetos culturais, entre outros.

Inspirado no canto de Clara Nunes desde criança, o músico tem como referência Monica Salmaso, Ana Luiza, Renato Braz, Zé Renato, Djavan, entre outros. Há mais de 15 anos frequenta os palcos da Cidade e São Paulo.

Parceria

Natural do Rio de Janeiro, Laércio Vieira Menezes vivenciou a bossa nova desde o seu início. O compositor, que também é jornalista, foi redator de jornais como o “O Globo” e “A Noite”, e escreveu matérias com grandes ícones da cultura brasileira como Maysa, Tônia Carrero, Grande Otelo, Ivo Pitangui, Vinícius de Moraes, Altemar Dutra, Tom Jobim, Cartola, entre outros.

Vieira já assinou diversas parcerias musicais, entre elas com Geraldo Cunha e Peri Ribeiro, que com a canção “Olhos de Saudade” compõem a trilha sonora do filme “O Vendedor de Linguiça”, estrelado por Mazzaropi. No álbum “Quem tem bossa faz assim” de Geraldo Cunha foram gravadas as canções “Lamento Nagô” e “Viver… só mesmo com amor”, de sua autoria.









O compositor ainda possui trilhas gravadas por grandes artistas como Dalva de Oliveira, Leda Barbosa e Jane Lago.

Em 2014, Vieira lançou seu primeiro disco com composições próprias, intitulado

“Brazilian Bossa Nova Now”, que busca repopularizar a bossa nova.