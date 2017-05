Editorial

A ação conjunta levada a efeito, pela Prefeitura e pelo governo de São Paulo, no último domingo, na região conhecida como cracolândia, em São Paulo, precisa ser vista com atenção pela Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Situada no entorno da centenária Estação da Luz, região que sofreu, nos últimos 40 anos, processo constante de degradação urbana, a cracolândia foi se expandindo ante a inércia de seguidos governos. E passou a dominar um espaço que, outrora, fora disputado pela elite econômica na Capital da então província. Ali, nos bairros da Luz e Campos Elíseos, os barões de café erigiram suas mansões. No final do século XIX, entretanto, o loteamento que tem por eixo a Avenida Paulista embaçou-lhe as luzes. O golpe de misericórdia veio na década de 1950, com os apartamentos de Higienópolis.

Por um tempo, a região ainda resistiu. Mas a decadência das ferrovias e a instalação da Estação Rodoviária da Praça Júlio Prestes (inaugurada em 1960), foram-lhe o golpe de misericórdia. A partir daí, a degradação se acelerou, favorecida também pela decisão do governo do Estado de mudar sua sede, do Palácio dos Campos Elíseos para o Palácio dos Bandeirantes (1965). Não restava mais nada. Os hotéis de viajantes transformaram-se em prostíbulos; o conceito de vadiagem do Código Penal passou a ser visto como bullying e a sequência de prefeitos inseguros, sem saber o que fazer, desaguou no que era, até domingo, a cracolândia – espaço onde a convivência cidadã não encontrava atalho.

Há cerca de 10 anos, sob a tutela de um dos muitos prefeitos hesitantes que passaram por São Paulo, centenas de ocupantes da região foram dela expulsos. Espalharam-se por outros bairros da Capital e municípios do entorno. Entre eles Mogi das Cruzes.

Foi quando, da noite para o dia, praças, marquises e cantos da Cidade passaram a ser ocupados por moradores de rua. Para os quais, a par da desagregação familiar, o menor problema é o alcoolismo; o maior, a dependência química. Também por aqui, a falta de uma política definida para tratar do assunto leva-nos a conviver com o problema desde então. Por enquanto, em grau infinitamente menor que a cracolândia. Mas que tomemos cuidado: para onde estão indo os ocupantes expulsos de lá?