Se você é alérgico a algum tipo de produto, saiba que desde julho passado, os fabricantes de alimentos devem informar a presença de ingredientes alergênicos nas embalagens. É o que prevê a Resolução 25/2015 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com a norma, os rótulos deverão informar a existência de 17 alimentos: trigo (centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas); crustáceos; ovos; peixes; amendoim; soja; leite de todos os mamíferos; amêndoa; avelã; castanha de caju; castanha do Pará; macadâmia; nozes; pecã; pistaches; pinoli; castanhas, além de látex natural.

Com isso, os derivados desses produtos devem trazer a informação em uma das opções abaixo: “alérgicos: contém (nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares)”; “alérgicos: contém derivados de (nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares)”; e “alérgicos: Contém (nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares) e derivados”.

Já nos casos em que não for possível garantir a ausência de contaminação cruzada dos alimentos (que é a presença de qualquer alérgeno alimentar não adicionado intencionalmente, como no caso de produção ou manipulação), o rótulo deve constar a declaração: “Alérgicos: Pode conter (nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares)”.

Os dados sobre os alergênicos deverão estar logo abaixo da lista de ingredientes. Além disso, as palavras têm que estar em caixa alta, negrito e com a cor diferente do rótulo. A letra não pode ser menor do que a da lista de ingredientes.

Importante: os produtos fabricados até o final do prazo de adequação, dia 2 de julho/2016, ainda podem ser comercializados até o fim de seu prazo de validade. Por isso, fique de olho na embalagem. (Fonte: Anvisa e Fundação Procon-SP)

Dori Boucault é advogado especialista em Direitos do Consumidor do escritório LTSA Advogados