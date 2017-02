Editorial, Opiniao

Ainda é pouco, mas basta-nos um fio de esperança para crer que as coisas podem mudar. Falamos da Biblioteca Municipal da Cidade. De acordo com reportagem de Lucas Meloni, publicada em nossa edição de quarta-feira (8.2.), um programa de computação permitirá o cadastro eletrônico de todo o acervo da instituição, de forma a agilizar os empréstimos e dar confiabilidade à preservação do acervo de 35 mil títulos únicos.

A Biblioteca de Mogi tem história longa – beira 70 anos –; infelizmente, de pouca atenção dos administradores públicos. Leva o nome de Benedito Sérvulo de Santana, mas não há referência a isso nas atuais instalações; tampouco na página da Internet da Secretaria da Cultura. Benedito era filho de Firmina Adelaide Santana (que empresta o nome à praça da antiga Estação Rodoviária) e se transformou em um dos homens mais ricos de Mogi na primeira metade do século passado. Também um dos maiores benfeitores de obras sociais e educacionais

Nosso acervo bibliográfico passeou por vários endereços de Mogi, sempre em cômodos improvisados em antigas residências alugadas pela Prefeitura. Por muito tempo esteve na casa em que morou o major José Arouche de Toledo, na Rua Paulo Frontin; dali mudou-se para outra residência alugada, na Rua Isabel de Bragança. Já esteve no prédio da Prefeitura e, antes de ir para o Centro Cultural da Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, viu-se inquilina do velho casarão da família Bourroul, no Largo do Carmo.

Há algumas características que definem uma Cidade e seu estágio de civilização. Uma delas é, historicamente, sua Biblioteca Pública. Por isso mesmo, as mais credenciadas universidades do mundo têm apreço desmedido por suas bibliotecas. Visitas às universidade de Columbia (Nova York), Stanford (Palo Alto), Berkeley (São Francisco) e Lyon (França) podem confirmar isso.

Em São Paulo, o edifício da Biblioteca Municipal Mario de Andrade Praça Dom José Gaspar) é de 1936, época em que a Capital tinha cerca de 800 mil habitantes.

Torçamos para que este cuidado com o acervo da Biblioteca Benedito Sérvulo de Santana seja o prenúncio de um futuro de compromisso comunitário com a formação de nossos jovens. Não se exige grandes investimentos, tampouco se espera créditos políticos. Mas o amanhã dirá que Mogi das Cruzes cuida para que seus habitantes tenham o que ler.