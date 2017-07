“Além da Tatuagem” no Centro Cultural

Caderno A

Exposição reúne trabalhos dos artistas Rodrigo Tatoo, Edu Lima e Bozer Cruz a partir de amanhã e traz ao público obras em acrílico, aquarela e técnicas variadas

Larissa rodrigues especial para o diário A exposição “Além da Tatuagem” pode ser vista a partir de amanhã no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. O evento, que recebe a primeira mostra coletiva dos artistas Rodrigo Tattoo, Edu Lima e Bozer Cruz, acontece em parceria com a Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, dentro do Festival de Inverno Serra do Itapety. As obras estarão expostas até o dia 29.

O público poderá contemplar trabalhos em acrílico, aquarela e variadas técnicas dos três artistas, que são todos da Região do Alto Tietê. Reconhecidos nacional e internacionalmente no ramo

da tatuagem e do grafite, eles trouxeram estas obras ao público, para que possam compreender que a arte da tatuagem vai muito além de um simples desenho na pele.

A exposição, com produção executiva do artista Galo Surreal e do tatuador Canela, proporciona aos tatuadores, incentivo para a produção artística, e para a apresentação de um trabalho fora da plataforma em que se sentem mais à vontade.

No Centro Cultural, os visitantes poderão encontrar trabalhos dos mais variados estilos, com ênfase no estilo especial de cada artista. Idealizar e fazer parte de um projeto como esse é uma das maneiras que estes profissionais encontraram para valorizar o próprio trabalho, além de proporcionar a troca de conhecimento entre eles e mostrar ao público as diferentes técnicas.

Atualmente a tatuagem tem se tornado “a moda” da arte, com diversos estilos e técnicas. Ao todo, 18 obras estarão à venda e os preços variam entre R$ 400,00 e R$ 5.000,00.









O Centro Cultural pode ser visitado de segunda a sábado, das 8 às 18 horas e fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro.