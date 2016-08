Comentários (0) Editorial Like

Problema de saúde pública mundial, a dependência do álcool e drogas norteia eventos como a Campanha Quebrando o Silêncio, realizada em diversas cidades de toda a América do Sul, pela Igreja Adventista. Em Mogi, voluntários estarão hoje, na Rua Dr. Corrêa, com cartazes e informando as pessoas sobre os riscos principalmente para as pessoas mais novas. No mundo, 320 mil jovens morrem por ano em decorrência do vício, considerado porta de entrada para a dependência de outras substâncias.

Também nessa semana, o assunto foi tratado pelo secretário municipal de Saúde, Marcelo Cusatis, em uma reunião na Câmara Municipal. O abuso do álcool e da droga tem sido apontado como um dos fatores de crescimento da população que vive nas ruas e do desenvolvimento de doenças letais, como o câncer.

Não se tem números fechados sobre a dependência química na Cidade. O que se tem, com certeza, é a percepção sobre as falhas das políticas públicas para atender o cidadão que precisa de tratamento médico e psiquiátrico.





No serviço público, poucos psiquiatras estão à disposição não apenas dos dependentes, mas da população com alguma doença mental. São restritas as vagas para internação.

Alenta a notícia sobre a abertura, em novembro, do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Caps AD), na Avenida Valentina Mello Freire Boresntein, na Vila São Francisco, em Braz Cubas. O local oferecerá profissionais como psiquiatras e psicólogos, além de leitos para internações breves. É um serviço cobrado há tempos por trabalhadores da área saúde e pela sociedade.

Com esse serviço, o Ambulatório de Saúde Mental ganhará musculatura para atender a demanda. No novo espaço, projeta-se a realização de 2,4 mil atendimentos por mês. Hoje, no Ambulatório, esse número chega a 685.

A Cidade continuará pressionando por melhores e mais eficientes políticas públicas de prevenção e tratamento.

Uma das grandes preocupações sentidas por conselheiros tutelares de Mogi das Cruzes, que acompanham a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes é: cada vez mais cedo o primeiro contato e o desenvolvimento da dependência do álcool, drogas e fumo. Para os jovens, são exigidas atenções especializadas, com linguagem e ferramentas que consiga atraí-los. Se não, corre-se o risco de acontecer com esses novos serviços o mesmo que se vê com a escola: elas existem, mas, e daí?