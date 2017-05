Alckmin ou Doria? Quem é o presidenciável do PSDB?

Informação

Há uma pergunta que não quer calar e que inquieta sobremaneira o ninho tucano: quem será o candidato do partido a presidente da República, nas eleições do próximo ano? Aécio Neves e José Serra simplesmente saíram de cena após serem incluídos nas denúncias de recebimento de dinheiro de caixa 2 em campanhas eleitorais passadas. Serra alega problemas de saúde, enquanto Aécio se limita a reuniões internas do partido. Com isso, abriram espaço para Geraldo Alckmin, que apesar de envolvido em denúncias semelhantes, tem se comportado como se nada a ele dissesse respeito, até porque as acusações contra o governador não incluem benefícios a quem o ajudou na campanha. Num discurso bem ensaiado, Alckmin procura tratar tudo isso com uma desconcertante normalidade, dizendo que confia na Justiça para provar sua inocência. Em recente visita a Mogi, disse, com todas as letras, estar preparado para ser presidente, numa postura que ontem foi manchete no noticiário político do Estadão. E enquanto Alckmin procura demonstrar que continua candidato a presidente, o prefeito de São Paulo, João Doria Júnior, cria política do governador – que enfrentou todo o PSDB para lançá-lo candidato à Prefeitura, com inequívoco sucesso –, continua negando, sem qualquer ênfase, uma possível candidatura. Limita-se se a dizer que “não é” candidato; nunca que “não será” candidato. E empolgado com a popularidade, cada dia mais reforçada por ações de marketing explícito, o prefeito já adequa seu discurso a uma campanha nacional, atacando petistas, em especial o ex-presidente Lula da Silva, o favorito à sucessão, segundo as pesquisas, mas alvo principal da Operação Lava Jato, que poderá tirá-lo da disputa. Doria sabe do seu potencial e, também por isso, não espera o tempo passar. Torna-se cada vez mais pró-ativo, transformando a Prefeitura de São Paulo num verdadeiro caldeirão de ideias e medidas polêmicas. Se nada mais acontecer com Alckmin, a disputa pela candidatura deve mesmo ser entre criador e criatura. Ou, se nada disso der certo, o partido poderá optar por uma nova via, de fora da política. Fernando Henrique já citou o apresentador Luciano Huck, que, por sua vez, escreveu um longo artigo na Folha dizendo que “não é candidato”. Mas também não disse que “não será candidato”. A política no ninho tucano ferve cada dia mais.

Calmaria

Que ninguém duvide da calmaria que toma conta da política local. A situação é de tamanha normalidade a ponto de o principal candidato a deputado federal da Cidade, o ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD), estar de malas prontas para a viagem que inicia hoje e o levará a percorrer a pé o Caminho de Santiago, tradicional passagem de peregrinos, em terras espanholas. E mais: vai para ficar um mês, certo de que quando voltar, a situação não deverá ter sido alterada em relação aos dias atuais.

Novos fatos

Ainda na área doméstica, o prefeito Marcus Melo (PSDB) demonstra estar ganhando mais confiança no comando da administração e no trato com repórteres, no dia a dia. Está aprendendo que tem em mãos uma fábrica de notícias que, se bem administrada, poderá lhe assegurar presença positiva no noticiário. Basta saber identificar e mostrar as informações como elas realmente são aos jornalistas.

Legislativo

Na área da Câmara Municipal, o presidente Carlos Evaristo (PSD) vai buscando, com algum sucesso, ultrapassar o período de mandato driblando os problemas e, principalmente, a fogueira de vaidades existente entre seus colegas de plenário. Para se ter ideia, Evaristo, que é bispo da Igreja do Evangelho Quadrangular, é um fervoroso adepto da “Bênção da Normalidade”, algo que ele invoca diariamente, para que tudo corra dentro do previsto ou previsível. Fora algumas trombadas entre vereadores, ele tem visto suas preces serem plenamente atendidas.

Assembleia

Já na Assembleia Legislativa, os representantes da Região bem que tentam se esforçar, mas pouco têm conseguido em favor da Cidade, além da liberação de algumas emendas em favor de uma ou outra instituição. Todos têm sido levados na conversa pelo governo em temas com o novo acesso para o Taboão a partir da Rodovia Ayrton Senna, a duplicação do trecho final da Mogi-Dutra, a pavimentação da Estrada da Volta Fria, duplicação da Estrada do Pavan, entre tantos outros assuntos sempre lembrados, mas não resolvidos junto ao governo estadual.

Cotidiano



Frase

A verdadeira amizade é aquela que nos permite falar, ao amigo, de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades.

Millôr Fernandes (1923-2012), desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiro