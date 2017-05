Alckmin entrega Centro de Oncologia do Luzia e fala de obras na Região

QUADRO DESTAQUE

Com o Centro de Oncologia concluído, o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, no Mogilar, vai dobrar de 800 para 1,6 mil o número de procedimentos quimioterápicos para pacientes com câncer da Região. A informação foi dada ontem pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), durante inauguração dos serviços de radioterapia da unidade hospitalar.

O Hospital Luzia de Pinho Melo atende pacientes oncológicos desde 2012, quando o Governo do Estado pediu o descredenciamento do Hospital do Câncer Doutor Flávio Isaias Rodrigues, acusado de irregularidades na prestação de contas – mas recredenciado dois anos depois, após convênio com o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho. Entretanto, o atendimento no Luzia ia apenas do diagnóstico à quimioterapia, ou seja, não abrangia a radioterapia, cujo funcionamento dependia de infraestrutura específica.

O serviço tinha sido prometido para 2014 e sofreu seguidos atrasos, até ser inaugurado, ontem, já em funcionamento e com pacientes agendados. O funcionamento do novo setor será feito de forma gradativa, com 300 sessões de radioterapia por mês na fase inicial. A expectativa é duplicar o número de atendimentos até o final do ano, quando a produção pode chegar a 600 sessões mensais.

A disponibilidade de radioterapia fecha o ciclo do tratamento de câncer na Cidade. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde encaminha 108 pacientes oncológicos para tratamento radioterápico para mais de 40 unidades de saúde do Estado, como o Instituto do Câncer e o Hospital do Servidor Público Estadual.

O próprio secretário estadual da Saúde, David Uip, que esteve na solenidade de inauguração, reconhece que a viagem para tratamento em outra cidade é “desumana”. A partir de agora, esses pacientes serão trazidos, gradativamente, para Mogi das Cruzes. “Isso é uma das coisas que mais me amola na Secretaria. É algo absolutamente desumano o paciente sair de uma região como Mogi para atendimento em São Paulo”, avalia.

Uip acrescenta que, durante as viagens, pacientes que saem de Mogi das Cruzes para realizar um procedimento de 30 minutos eram obrigados a passar até 12 horas aguardando o retorno da viatura. “Pelo menos na oncologia, Mogi encerra essa necessidade neste momento”, completa.

Alckmin ressalta a importância que o Hospital Luzia ganhou para a Região. “Lembro-me de vir aqui enquanto governador, em 2001 e 2002, e encontrar um pronto-socorro que fazia pequenas cirurgias. Não era um hospital geral, era algo muito acanhado. Fizemos uma grande obra e transformamos o Luzia em um grande hospital de 310 leitos”, comenta, acrescentando que a unidade se tornou referência em cardiologia e, agora, “deu mais um passo”, com a conclusão do Centro Oncológico.

A inauguração do setor de radioterapia permite que pacientes da Região tenham atendimento integral no Luzia de Pinho Melo, hospital que compõe a Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer. O investimento na implantação do novo setor foi de R$ 27,2 milhões, entre recursos destinados às obras de construção do prédio e aquisição do acelerador linear – equipamento utilizado na radioterapia.









O Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo é habilitado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacom) e recebe, em média, 90 pacientes com casos novos de câncer por mês. Em 2016, realizou 10.442 atendimentos oncológicos, incluindo consultas, quimioterapia e hormonioterapia.

Participaram do evento o senador José Aníbal (PSDB/SP), os deputados André Prado (PR), Marcos Damásio (PR) e Luiz Carlos Gondim (SD), além de vereadores e prefeitos de cidades do Alto Tietê.

Fim das viagens

Com a conclusão do Centro Oncológico do Hospital Luzia de Pinho Melo, pacientes da Região não precisarão mais viajar até hospitais da Capital para receber tratamento contra o câncer. Do diagnóstico à radioterapia, passando pela quimioterapia e por cirurgias, todos os procedimentos poderão ser feitos em Mogi das Cruzes e este é o maior benefício do novo equipamento, segundo médicos e políticos ouvidos por O Diário.

O secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, afirma que a Pasta vai trabalhar para transferir ao Luzia de Pinho Melo os 108 pacientes mogianos que se deslocam atualmente para tratamento em outras cidades. “Temos muitos pacientes em São Paulo. Só nos últimos dois meses, tivemos 66 novos casos diagnosticados. Desses, 33 foram para São Paulo. É um desgaste muito grande”, avalia.

O prefeito de Mogi, Marcus Melo (PSDB), destacou o atendimento realizado no Hospital Luzia de Pinho Melo, contando um caso pessoal. “Meu sogro fez cirurgia neste hospital. Ele foi tratado e muito bem atendido”, relatou, atribuindo a qualidade dos serviços a “bons gestores, como o governador Geraldo Alckmin (PSDB)”, correligionário e possível candidato a presidente da República em 2018.

O ex-prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli (PSD), também esteve na solenidade e falou sobre a importância do novo Centro Oncológico para a Região. “Essa obra dá autonomia a Mogi no tratamento contra o câncer. Agora, 90% dos casos poderão ser tratados aqui, em todos os aspectos: ambulatório, cirurgia, quimioterapia e radioterapia”, pondera, destacando que o desafio, a partir de agora, é fazer com que a rede de saúde seja eficiente a ponto de fazer com que os novos tratamentos aconteçam no menor espaço de tempo possível.

Para o médico Paulo Vilas Boas, coordenador da Clínica de Oncologia do Luzia de Pinho Melo, “em termos oncológicos, o paciente da Região tem tudo o que é necessário para o tratamento”. Vilas Boas, que já foi secretário de Saúde de Mogi, diz que apenas uma minoria de casos específicos precisarão sair da Cidade para obter tratamento. “Ninguém no mundo pode fazer tudo. Mas o que for mais frequente terá resolutividade aqui”, ressalta.

Obras

Após inaugurar ontem o setor de radioterapia do Centro Oncológico do Hospital Luzia de Pinho Melo, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), foi para Suzano entregar a nova passarela e o bicicletário da Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Alckmin foi questionado sobre investimentos prometidos para a Região, mas não trouxe grandes novidades.

Mogi-Dutra

O governador disse que a duplicação da Mogi-Dutra (SP-98), no trecho entre a Rodovia Ayrton Senna e Arujá, depende apenas da análise do Tribunal de Contras do Estado (TCE) aos documentos encaminhados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Segundo Alckmin, o financiamento e a verba (aproximadamente R$ 174 milhões) já estão garantidos. “Estamos esperando para os próximos dias a autorização para concluir a licitação e começar a obra o mais rápido possível”, disse.





Modernização da Estação Mogi das Cruzes da CPTM

“Vamos aguardar um pouquinho”, foi o que disse Alckmin ao ser questionado sobre a obra de modernização da Estação Mogi das Cruzes da CPTM. Ao que tudo indica, a obra prevista para ter sido concluída no final de 2015 deixou de ser prioridade para o Governo do Estado e não vai sair do papel tão cedo. “Vamos aguardar”, foi o que ele respondeu depois de ser questionado uma segunda vez.

Suzano

Custou R$ 9 milhões a construção da passarela e do bicicletário da nova estação Suzano da CPTM. A primeira fase da modernização do terminal foi entregue em fevereiro do ano passado. Já a segunda etapa, cuja licitação deveria ser aberta em março passado, não tem previsão para ter início, segundo Alckmin.

Lula

Alckmin preferiu não entrar em polêmicas ao comentar sobre o depoimento dado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sergio Moro, em Curitiba. “Ninguém está acima da Lei”, disse o governador.

Demandas regionais

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) entregou um ofício ao Secretário de Estado da Saúde, David Uip, com demandas regionais para o setor. Entre os pedidos, está a definição de um hospital de referência para o atendimento de mulheres vítimas de violência sexual. Uip protocolou o recebimento do documento durante a cerimônia de inauguração do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes e se comprometeu a se reunir com prefeitos e secretários da Região dentro dos “próximos dias”. O encontro deve ser agendado ainda para o mês de maio.

Presidenciável

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), diz que se prepara “permanentemente” para encarar mais uma candidatura à Presidência da República, em 2018. Recentemente, o nome do prefeito de São Paulo, João Dória, apareceu entre os possíveis tucanos a disputarem o cargo.

Alckmin foi questionado sobre a possibilidade de o partido escolher Dória como candidato, mas preferiu nem citar o nome do correligionário. Ademais, falou sobre experiência política e tentou convencer de que, entre os dois, é o mais preparado. Além disso, o tucano disse estar “absolutamente tranquilo” em relação à citação de seu nome na Operação Lava Jato como beneficiário de R$ 10,7 milhões em propinas da Odebrecht.

“Se há alguém com 40 anos – não são 40 dias – de vida pública, sempre com o mesmo patrimônio, compromisso com vida modesta e servindo a população, este é o meu caso”, disse, acrescentando que passa bastante tempo refletindo sobre os problemas do Brasil. “À noite, aos finais de semana, fico estudando os grandes desafios, para que o partido possa ter, no momento certo, um grande programa de desenvolvimento para o Brasil”.