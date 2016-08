Alckmin anuncia mais dez trens para a Linha 11 – Coral

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

Até próximo ano, a Linha 11-Coral (Luz-Estudantes), que atende passageiros de Mogi das Cruzes e cidades do Alto Tietê, receberá mais 10 trens. O anúncio foi feito ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSD) durante entrega da obra de modernização da Estação Poá da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), resultado do investimento de R$ 20 milhões. O secretário dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, e o presidente da CPTM, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, participaram do evento.

“É praticamente uma nova estação, reformada e com acessibilidade. Totalmente ampliada e modernizada para atender a população. Já encaminhamos para cá dois trens novos, cada um com oito carros, ar-condicionado, vagão contínuo e maior motorização”, disse o tucano.





Em seguida, o governador inaugurou três obras de infraestrutura urbana em Itaquaquecetuba. Na Rua Felisberto Alexandre, Jardim Zélia, o investimento foi de R$ 3,2 milhões e compreende drenagem e pavimentação. A via tem início junto à Escola Estadual Jardim Arizona I, próximo à divisa com a Capital. Já na Estrada André Passarelli foram mais R$ 7 milhões, incluindo pavimentação e serviços complementares nas vias dos bairros Jardim Primavera e Jardim Cristiano. Para a readequação viária da Estrada Governador Mario Covas Júnior e da Estrada do Mandi, ambas em sua primeira etapa, o investimento foi de mais de R$ 9,8 milhões. As duas estradas ligam o centro da cidade com Suzano, Poá, Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, e com a Rodovia Ayrton Senna, a Estrada de Santa Isabel e o Rodoanel/Trecho Leste. O investimento total em pavimentações e drenagem foi de R$ 20,1 milhões e os recursos são provenientes do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), beneficiando mais de 55 mil pessoas.

Na cidade, Alckmin visitou ainda a unidade do Poupatempo, que desde o início do funcionamento, em abril de 2015, já realizou mais de 471 mil serviços, com 31 mil pessoas atendidas por mês.