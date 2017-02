Alagamentos em Mogi são causados por chuvas isoladas, diz secretário

DESTAQUE

O mês de janeiro terminou com mais de 95% da média histórica de chuvas esperadas para o Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat). O nível de pluviometria na região marcou 236,7 milímetros de água. Com isso, o cenário de alagamentos e enchentes voltou a assolar a Cidade. Reportagens de O Diário mostraram durante o mês inundações na região central, no Jardim Aeroporto III e em Jundiapeba. Segundo o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales, a Defesa Civil mapeia diariamente 20 pontos conhecidos por acumular chuva. A maioria deles alaga, conta, quando o volume de chuvas é muito alto e isolado. O problema é que estas medidas não anulam os problemas de moradores que convivem com o lixo e a lama quando a água escoa.

Alexandre de Matos mora no Botujuru e há dois meses, segundo ele, tem dificuldade para transitar pela Rua Aurora, isso porque um córrego do bairro transbordou e após o escoamento da água o lixo e a lama dominaram a via. “Crianças passam pela rua para ir à escola, se equilibram para não cair. A rua está intransitável, a Prefeitura já foi avisada e nada faz”, conta. Segundo Sales, uma equipe da Defesa Civil iria até o local verificar a necessidade de desassorear o córrego.

Em entrevista a O Diário, Sales destacou que a região central é a mais afetada por alagamentos e isso se deve à forma atípica dos últimos temporais. “A água cai em pontos isolados e de forma intensa, parece que é derramada com um balde”, diz. Entretanto, ele pontua que o problema é resolvido logo após as chuvas, porque os córregos estão desassoreados e o piscinão instalado no Alto do Ipiranga, que tem capacidade para represar 90 milhões de litros de água, contribui para a rápida vazão da água.

O secretário conta ainda que a Prefeitura recebe informações diárias sobre a previsão de chuvas na Cidade. A partir destes dados, a Defesa Civil fica sob alerta para atender às possíveis demandas. “Temos um trabalho conjunto com as secretarias de Educação e de Serviços Urbanos para auxiliar nos trabalhos”, conta Sales. Ele explica que primeiramente a Defesa Civil, os guardas municipais e os bombeiros atendem aos chamados. Após uma primeira análise e se diagnosticada a necessidade de interditar o local ou de realizar reparos, como limpeza, corte de árvores e desassoreamento dos rios, as equipes de Serviços Urbanos entram em ação. A Secretaria de Educação é responsável por receber possíveis desabrigados nas escolas.

A reportagem de O Diário também cobrou do secretário uma posição sobre a queda de árvores registrada na Cidade. “Muitas delas estão em terrenos particulares e a gente só pode derrubar com um laudo da Secretaria de Meio Ambiente”, pontua.

