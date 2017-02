Ajudante é suspeito de matar cunhada para usar o celular

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Eduardo Boigues, do Setor de Homicídios de Mogi, disse, na tarde desta terça-feira (31), que o ajudante Jean da Silva Machado, de 22 anos, confessou que matou com cinco golpes de faca, a cunhada Jeniffer dos Santos do Carmo, de 14 anos, por causa do celular dela que queria continuar usando. Ele também esclareceu que Jean admitiu ter consumido cocaína e LSD.

O assassinato foi praticado, na madrugada do último sábado, na residência dos pais de Jeniffer, na Rua Porto Rico, no Jardim Mônica, em Itaquaquecetuba. Ontem, Jean foi transferido para o CDP, em Suzano.

O delegado Boigues o autuou em flagrante depois de ele se apresentar na Delegacia de Arujá. A faca usada no crime ficou apreendida.