Ainda os pancadões

Cartas

Agradeço a atenção deste jornal ao problema com a perturbação do sossego referente à aglomeração de pessoas e abuso de som alto nas praças e ruas desta Cidade.

Preocupação esta que parece não ser compartilhada com a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar.

Quinta-feira, às 10h10, liguei para o número 156 informado na reportagem “Moradores devem denunciar ´pancadões´” (Cidades 3), para fazer o devido registro da reclamação. O atendimento ruim começa com as várias opções indicadas no atendimento eletrônico

Como nenhuma das opções parecia atender à minha expectativa, digitei o nº 1 e fui atendido pela “Adriane”, que depois de se inteirar do meu assunto, disse que passaria a ligação para o seu “supervisor”. Depois de cinco minutos de espera em completo silêncio, achei que a ligação tinha caído. Retornei então para o nº 156 e desta vez fui atendido pela “Mayara”, que me disse que provavelmente o ramal estaria ocupado. Explicando o caso, ela disse que esse tipo de reclamação de barulho não era feita por aquele telefone. Quando disse que li a reportagem indicando o 156 como o canal para registrar a queixa. Ao que ela responde: “A reportagem está errada”. Falei que iria entrar em contato com o jornal para verificar e desliguei o telefone.

Parece que a Prefeitura e a PM estão unidas no problema dos “pancadões”. Unidas em dificultar qualquer acesso ou registro das reclamações, conforme última experiência de sábado de madrugada, ao ser orientado por atendente do 190 (PM) a registrar a ocorrência por um site que não possibilita o registro do local da “ocorrência”.

Assim, aproveito este jornal para registrar o ocorrido e espero que o bispo, neste período de Festa do Divino, atenda nossas reclamações.

Fausto de Barros Prieto

faustoprieto@ymail.com