Ainda o Parque da Cidade

Li no Diário do dia 1/9/16 a entrevista do prefeito de Mogi. Quando indagado sobre o Parque da Cidade, ele diz que “não é toda vizinhança contra o projeto, é apenas uma pessoa contra o Parque”. Mais uma vez, vamos esclarecer que todas as pessoas que se manifestaram, até o momento, não estão contra o Parque, mas contra uma arena para 4 mil pessoas em uma zona residencial. Acredito que o prefeito se distancia da realidade quando diz que é uma questão de uma única pessoa. Na reunião com os moradores, na Praça do Oito, no dia 5/4/16, em que ele compareceu, não havia somente uma pessoa, mas vários moradores. Neste dia, inclusive, ele disse para nos organizarmos para fazer um Conselho Gestor do Parque. Estamos esperando até agora que ele dê posse a esse Conselho, que está organizado e com estatuto. Também está ignorando o abaixo-assinado com mais de 2.600 assinaturas de moradores pedindo a retirada da arena. Desde abril pedimos documentos que comprovem que a obra está regular. Por que não nos entregam estes documentos? Será que existem problemas neles? Estamos esperando respostas. Todos os moradores que estão sendo representados pelo futuro Conselho, que gostaria de tomar posse, de acordo com o que foi acordado com o senhor prefeito.

Maria de Salete Abib de Moraes Boucault

Mogi das Cruzes, SP