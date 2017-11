Ainda não é a hora

Artigos

Diego Cápua

Estamos em mais um feriado prolongado, em plena primavera, e muitos estão no litoral e alguns outros ainda na estrada, mas certamente quase a totalidade dos que passaram pela nossa Mogi-Bertioga ficam divagando, durante as horas que estiveram parados, de como seria a estrada com uma duplicação. Pensando de forma rápida, seria uma solução. Parando para pensar um pouco mais, já passamos a ter dúvidas até mesmo da necessidade. Nos dias comuns, o tempo que levamos para fazer o percurso não chega a uma hora.

A Rodovia não tem um movimento elevado e o que atrapalha são os caminhões lentos e a falta de espaço para ultrapassagem segura. Nos feriados o fluxo para em razão da quantidade de veículos ser maior do que a rodovia suporta. Se ela fosse duplicada, o trafego recebido hoje nesses dias não causaria paradas, tanto que a Mogi-Dutra flui normalmente e só não tem um trafego melhor pois uma grande parte dos brasileiros acha bonito ficar andando devagar na faixa da esquerda, mas é certo que com a duplicação, mais pessoas passariam a utilizar a rodovia e com isso, as paradas continuariam a existir e nós, mogianos, mais uma vez ficaríamos sem o privilégio de chegarmos rápido à praia, mesmo estando a 50 Km dela.

Claro que duplicar seria excelente para a cidade e para Bertioga e prepararia para um tráfego futuro, mas ainda não é hora. O custo de uma duplicação de uma rodovia rumo ao litoral é alto, não apenas quanto ao dinheiro a ser empregado, como também o custo para o meio ambiente. Os reais e atuais problemas podem ser solucionados com um menor custo, como por exemplo, duplicar até Biritiba Ussu, pois os moradores de lá ficam ilhados em feriados e finais de semana de calor, bem como, investir em outros projetos de mobilidade para beneficiar a Cidade.

Está certo que nós mogianos nos ressentimos muito de não termos condições, como no passado, de fazer um “bate-volta” gastando pouco tempo, porém, hoje, por culpa dos políticos, nosso país está com pouca capacidade de investir, portanto, nós também temos que nos focar no que é prioridade na hora das exigências.

Diego Cápua é advogado