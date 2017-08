Cartas

Eu gostaria de chamar a atenção dos agentes de trânsito para que fossem conferir mais periodicamente o que está acontecendo no viaduto de Braz Cubas, até sua saída, na rotatória do cruzamento com a Avenida Valentina Mello Freire Borenstein. Na última sexta-feira, o trânsito começava já na entrada do viaduto, o que fez com que motoristas impacientes realizassem manobras proibidas e extremamente perigosas no meio do viaduto, um retorno que pode causar sérios acidentes. Quando eu já estava chegando próximo à rotatória pude ver o motivo do trânsito: dois caminhões estacionados na Avenida, em local proibido. Resolvi escrever dessa vez porque ambas as práticas são muito frequentes e quis chamar a atenção antes de algum acidente ocorrer.

Denise Oliveira

